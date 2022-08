Hailey Bieber dévoile sa technique pour ses lèvres «brownie glacé»

Partager







La mannequin Hailey Bieber a partagé un tutoriel pour des lèvres de rêve et, surprise, cela ne prend que deux produits et c’est SUPER facile à réaliser!

Hailey Bieber a toujours des looks beauté naturels et lumineux. Dans ceux-ci, on remarque souvent une bouche pulpeuse et brillante.

Celle qui est connue pour ses ongles «beigne glacé» a maintenant inventé la bouche «brownie glacé» et on adore!

Dans le tutoriel très facile à suivre ci-dessus, Hailey dévoile qu’elle débute avec un crayon à lèvres brun. Elle commence par souligner le contour de sa lèvres inférieure en suivant la ligne naturelle.

Courtoisie

Crayon Make Up Forever dans la teinte 610 Versatile Chestnut - 26,50$ chez Sephora

Crayon pour les lèvres mat de NYX dans la teinte Club Hopper - 10$ chez Amazon

Pour un effet 3D sur les lèvres, Hailey crée ensuite une ombre au centre de sa lèvre en traçant une ligne verticale, qu’elle estompe toujours avec son doigt.

Pour encore plus de volume, elle ajoute quelques petits coups de crayon pour couvrir un peu la lèvre de crayon, en suivant le contour qu’elle a créé auparavant.

Au lieu d’un gloss, elle ajoute son propre produit pour les lèvres, le Traitement aux peptides de Rhode. Celui-ci n’est pas encore en vente au Canada, mais n’importe quel baume à lèvres ou gloss hydratant fera l’affaire.

Baume à lèvres beige vanillé de Summer Fridays - 30$ chez Sephora

Gloss repulpant Buzzed de Milk Makeup - 33$ chez Sephora

Le résultat est une bouche pulpeuse dans des teintes épicées et une combinaison qu’on risque de voir très souvent cet automne!

@haileybieber ready for all the fall things including brownie glazed lips 🥹✨✨✨🤎🤎🤎 ♬ cant erase - weeping audios

À essayer.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s