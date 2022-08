L'abolition des frais de scolarité permettrait de réduire l'endettement

Partager







Avec l’inflation et la crise du logement qui continuent de faire des ravages dans le portefeuille des ménages, le modèle de la gratuité scolaire serait plus propice dans les universités, selon une récente étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

La gratuité scolaire au Québec coûterait 1,2 milliard $, soit moins de 0,9 % des dépenses totales du budget de la province, d’après le rapport.

«Non seulement la gratuité scolaire est financièrement viable, mais c’est très peu cher payé pour éviter les nombreux ratés du modèle néolibéral», a soutenu mercredi par communiqué Samuel Élie-Lesage, chercheur associé à l’IRIS et co-auteur de la note.

«En effet, des frais élevés et la perspective de s’endetter exercent un effet d’aversion qui décourage les futurs étudiant·e·s à poursuivre leurs études, surtout les moins nanti·e·s. Parallèlement, la nécessité de rembourser leurs dettes peut en conduire plusieurs à privilégier des emplois où les revenus sont les plus élevés, sans égard à leur utilité sociale véritable», a-t-il ajouté.

Les chercheurs se basent notamment sur des modèles proposés dans des pays comme la France, la Suède ou encore le Brésil, ou la quasi-gratuité voire la gratuité scolaire sont proposés.

«L’abolition des frais de scolarité n’est pas une utopie portée par quelques étudiant·e·s, mais la solution désignée par bon nombre d’États – comme l’Allemagne en 2013 – pour contrer la précarité financière des personnes aux études», a indiqué Éric Martin, chercheur associé à l’IRIS et co-auteur de la note.