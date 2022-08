Les règles de remboursement pour les vols annulés vont bientôt changer au Canada

Partager







Les règles autour du remboursement pour un vol annulé ou retardé au Canada seront bientôt plus avantageuses pour le consommateur. Les compagnies aériennes n'auront d'autre choix que d'indemniser leurs clients même si elles ne sont pas directement responsables d'un retard ou d'une annulation.

Le précédent règlement de l’Office des transports du Canada (OTC) prévoyait une indemnité «en cas de perturbations de vol attribuables aux compagnies aériennes». Pour échapper aux règles, les transporteurs aériens n’avaient qu’à plaider des motifs «hors de leur contrôle» en cas de retard ou d’annulation.

Plusieurs consommateurs estiment que les compagnies aériennes ont abusé de ce justificatif cet été en blâmant notamment le manque de personnel dans les aéroports pour justifier les nombreux vols retardés ou carrément annulés. D’autres raisons comme des problèmes mécaniques ou les conditions météorologiques ont également été évoquées.

Or, la fin de la récréation a bientôt sonnée pour les transporteurs aériens puisque la nouvelle mouture du règlement prévoit une compensation aux voyageurs même si le retard ou l’annulation du vol est due à une situation externe au transporteur.

La fin des remboursements sous forme de crédit voyage

Le règlement, qui entrera en vigueur le 8 septembre, stipule que si un vol est retardé ou annulé – même pour des raisons hors du contrôle du transporteur – celui-ci doit fournir aux passagers touchés une nouvelle réservation pour le prochain vol disponible dans les 48 heures.

«Si la compagnie aérienne ne peut pas fournir une réservation confirmée dans ce délai de 48 heures, elle devra, au choix du passager, lui fournir un remboursement ou une nouvelle réservation», peut-on lire sur le site de l’OTC.

Ce remboursement devra être effectué via le même mode de paiement avec lequel l’achat a été effectué. Ainsi, un client sera en droit de refuser un crédit voyage offert par le transporteur et d’exiger un remboursement complet. Ces nouvelles exigences s’appliqueront à tous les vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance.