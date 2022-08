Tommy Lee explique pourquoi il a publié une photo de son pénis sur Instagram

Partager







Tommy Lee a expliqué les raisons de son selfie totalement nu.

Au début du mois, le batteur de Mötley Crüe a publié sur Twitter une photo de lui entièrement nu sans explication et sur Instagram avec la légende «Oooooopppsss». La publication Instagram a été supprimée par la suite, mais la photo reste visible sur Twitter.

Le musicien a expliqué ce qui a conduit à cette publication lors d'un concert à San Antonio dimanche.

«Il y a quelques semaines, nous avons eu comme une pause de deux semaines de la tournée, et j'ai viré une sale brosse. Je me suis mis à poil et j'ai publié des photos de ma queue», a-t-il simplement déclaré, comme on peut le voir dans la publication Instagram ci-dessous.

Le rockeur a ensuite lancé un défi aux spectateurs.

«D'habitude, je veux dire que je suis un homme à totons, donc j'aime voir des totons, mais ce soir, c'est la soirée de l'égalité des chances. Ce soir, je veux voir les queues de tout le monde. Allez les gars, sortez votre engin. Sortez vos cri*ses de graines. C'est parti», a-t-il encouragé.

Désignant un homme dans le public, il a ajouté: «Il est prêt à sortir sa queue. Montre au monde entier cet ost*e de hot-dog.»

Quand le spectateur ne s'est pas exécuté, il lui a lancé: «La femme dit non? Divorce!»

Mötley Crüe est actuellement en tournée avec Def Leppard et les invités spéciaux Poison et Joan Jett and the Blackhearts.

Après que l'égoportrait nu de Tommy Lee ait été supprimé par Instagram, il a publié un mème d'un homme nu se tenant devant un éléphant avec pour légende: «Comment respire-t-on à travers cette petite chose?»

