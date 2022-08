Un Américain visiblement chaud raide capote sur le Québec et le qualifie de meilleur endroit au monde

Partager







Une vidéo TikTok mettant en vedette un touriste américain dans un état second fait sourire beaucoup de Québécois aujourd’hui.



Publiée mardi en fin de journée par le Tiktokeur @mishka.nikzebi, qui se décrit lui-même comme le «Futur premier ministre du Québec», la séquence vidéo d’une quarantaine de secondes montre ce qu’on nous présente comme un Américain en train de capoter sa vie à propos du Québec.

«Le Québec, c’est ce qu’il y a de mieux! Je te le dis! Le meilleur endroit où je suis allé de ma vie!», lance-t-il en étant animé par un enthousiasme nécessitant de nombreux points d’exclamation.



Il répète ensuite sa déclaration choc, en précisant qu’il est allé dans chacun des 50 États américain et que le Québec, c’est ce qu’il y a de mieux.



Quand le TikTokeur lui demande pour quelle raison il apprécie autant la Belle province, le citoyen étatsunien ne s’enfarge pas dans les fleurs du tapis et s’exclame candidement: «Les femmes! Les femmes sur ma queue!». Mini-malaise...

Il se lance ensuite dans une danse folkorique au son de la Bottine souriante, avant d’apprendre la pittoresque expression «Tokébac icitte» que nous utilisons tous allègrement.

Mais en réalité, la courte vidéo que vous venez de voir est extraite d’une vidéo YouTube intitulée «MONTRÉAL APRÈS MINUIT Part.2» et publiée par le même Mishka.



Au début de celle-ci, le créateur de contenu raconte sa démarche: «Aujourd’hui, on va aller sur le boulevard Saint-Laurent et voir comment les gens sont des imbéciles lorsqu’ils consomment de l’alcool».

S’en suit une enfilade de rencontre avec des gens plus ou moins ivres et plus ou moins intéressants.

Mais le touriste américain gagne aisément la palme du meilleur touriste.

Il devrait être dans les publicités de Tourisme Québec.

