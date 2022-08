Une petite ville méconnue à explorer lors de votre prochain voyage dans le Maine

Partager







Si vous aimez Portland, dans le Maine, vous pourriez bien aimer Biddeford. C’est en tout cas ce que laisse entendre le Condé Nast Traveller, qui a récemment consacré un article à cette ancienne ville industrielle en pleine renaissance.

Et on est bien d’accord avec eux!

Située entre Kennebunkport et Old Orchard, Biddeford n’a pas la jolie architecture «Nouvelle-Angleterre» de ses voisines, ni ses plages immenses, mais elle cache des adresses pour foodies dans ses entrepôts et anciennes usines de textile revampés.

Parmi les adresses gourmandes qui valent le détour, il y a entre autres le resto acclamé Elda , pour ses créations inspirés par les saisons, et le Fish & Whistle , pour ses fish and chips bien frais. Il y a aussi la distillerie Round Turn Distilling , pour ses gins et ses cocktails, et le torréfacteur Tide & Time Coffee , pour de délicieux cafés.

Il y a aussi un incontournable pour les amoureux de diners américains: The Palace Diner , installé dans un authentique wagon des années 1920 et revampé dans la dernière décennie.

Les boutiques locales sont aussi à voir sur la rue principale, tout comme les événements artistiques et communautaires organisés par Engine.

Côté hébergement, un hôtel-boutique doit ouvrir ses portes dans un ancien moulin des années 1850 au mois de septembre 2022. Il s’agit du Lincoln Hotel et il disposera d’un bar et d’une piscine sur le toit.

Si vous préférez avoir les pieds dans le sable, sachez que Biddeford est située au bord de la rivière Saco, mais qu’elle offre tout de même un petit bord de mer avec deux plages: Biddeford Pool et Fortunes Rocks.

Bref, Biddeford est une ville à garder en tête pour votre prochain voyage dans le Maine, ne serait-ce que pour un bel après-midi ou une délicieuse soirée!

