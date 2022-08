À combien s’élève la dette étudiante moyenne aux États-Unis?

Partager







Le président américain, Joe Biden, a annoncé mercredi qu’il supprimerait une partie de la dette des étudiants américains. Cette importante mesure pourrait libérer de nombreux Américains d’un fardeau économique considérable, particulièrement en période inflationniste. Mais de combien faut-il s'endetter aux États-Unis pour étudier?

Ce que propose Biden

Le programme du président Biden vise à effacer jusqu’à 10 000$ américains de prêts étudiants fédéraux pour des millions d’Américains qui gagnent moins de 125 000 $US par année.

Pour les étudiants plus démunis qui ont eu recours à une bourse fédérale, on parle d'un effacement de 20 000$ américains.

À combien se chiffre la dette étudiante aux États-Unis?

En 2022, pas moins de 43,4 millions d’Américains ont une dette d'études, soit environ un tiers de toutes les personnes qui ont fait des études postsecondaires à la grandeur du pays. Le montant total de ces dettes – contractées auprès du gouvernement ou au privé – s’élève à environ 1,75 billion de dollars (oui oui, un billion).

Individuellement, ça représente une dette étudiante moyenne de 37 358 $US, selon les données de la Réserve fédérale, qui prend en compte les prêts octroyés par le gouvernement.

La majorité détenue par un faible nombre

Mais ce n'est pas tout le monde qui est endetté de manière aussi importante.

Si la dette étudiante moyenne approche les 40 000$ américains, la dette médiane − qui représente la valeur qui sépare la moitié inférieure de la moitié supérieure – dépasse tout juste les 17 000$. En réalité, 17% des emprunteurs doivent moins de 10 000$ en prêt étudiant.

C'est donc dire que d’autres Américains sont fortement endettés. Parmi tous les emprunteurs, 7% doivent plus de 100 000$ américains alors que la moitié de la dette totale (rappelez-vous, 1,75 billion $) est détenue par aussi peu que sept millions de personnes, qui ont des dettes individuelles supérieures à 60 000 $US.

L’autre hic, c’est que les Américains restent endettés longtemps. Par exemple, 23% de la dette totale de 1,75 billion $ est détenue par des personnes de 50 ans ou plus, révèle l’organisme College Board.

Étudier coûte de plus en plus cher

Ce projet d’envergure proposé par Joe Biden a pour objectif de libérer les citoyens d’un fardeau économique considérable, particulièrement en période inflationniste.

Comme tous les autres types de dépenses, le coût des études n’a cessé de croître au cours des 30 dernières années aux États-Unis, selon des données de Forbes.

En 30 ans, les droits de scolarité dans les universités publiques au pays pour les programmes de quatre ans sont passés de 4160 $US à 10 740 $US par an. Dans les universités privées, ces frais sont passés de 19 360 $US à 38 070 $US par an, selon l’organisme College Board.

Ça, c’est sans compter les autres frais, comme l’hébergement, le transport et la nourriture.

À titre de comparaison, les étudiants canadiens dans un programme universitaire de premier cycle doivent débourser en moyenne 6693$ en frais de scolarité chaque année, selon Statistique Canada.

Les 3 États américains où la dette étudiante moyenne est la plus élevée

1. New Hampshire (39 928 $US)

2. Delaware (39 705 $US)

3. Pennsylvanie (39 375 $US)

Les 3 États américains où la dette étudiante moyenne est la plus faible

1. Utah (18 344 $US)

2. Nouveau-Mexique (20 868 $US)

3. Californie (21 125 $US)

Source: The Institute for College Access and Success