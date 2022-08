Dans l'univers musical de Rymz

Partager







Le rappeur d’origine maskoutaine a mis 4 ans avant de pondre son nouvel album prévu à l’automne. Mais il n’a pas chômé entre-temps.

Au cours des dernières années, RYMZ a enchaîné les singles, les collaborations, les spectacles. Et il entend bien poursuivre l’aventure dans une tournée en France prochainement.

Toujours prêt à représenter sa communauté hip-hop, il aime bien évoquer le travail de ses compères quand vient le temps d’étaler ses préférences musicales.

Est-ce que ta méthode de travail en studio a changé au fil de tes albums?

Oui, certainement. Avant, j'arrivais plus préparé. Mais maintenant j’aime bien créer avec le beatmakers, avec les gens qui sont là. J’aime me laisser aller à l'impulsion du moment.

Est-ce que tu as fait écouter des albums à ton équipe pour leur donner une idée du mood que tu aimerais retrouver?

Surtout auprès des beatmakers. J’arrive avec des vibes ou des espèces de textures que j’aimerais retrouver. Je le fais régulièrement.

Souvent, c’est dans des séries ou dans un film. Il y a toujours un petit côté épique. C’est efficace. La musique de films, c’est des séquences assez courtes. C’est parfait pour le rap ou pour les samplings. Hans Zimmer c’est le meilleur exemple. C'est tellement épique et grandiose.

Sur une de mes chansons qui avait été populaire dans le temps, Y savent pas (avec Mauvais Acte), j’avais pris un sample du Roi Lion.

Viens-tu d'une famille musicale?

Ma mère jouait du piano. On a toujours eu un magnifique piano ancestral chez moi. Un piano droit. Ma mère mettait de la musique dans la maison. C’est sûr que ça a pu m’attirer. Elle a toujours écrit aussi des petits poèmes qu’elle gardait bien cachés précieusement.

Et qu’est-ce que tes parents écoutaient comme musique?

Ma mère, c'était Eurythmics, Queen, Cranberries. Mon père, c'était plus de la musique québécoise: Plume Latraverse, Richard Desjardins. Tous les albums d’Harmonium. Il aimait bien Francis Cabrel aussi.

Au secondaire, c’était quoi tes incontournables?

Quand le gangsta-rap est arrivé, ça a été Dr. Dre et toute sa gang. Avant ça, c’était plus The Offspring, Limp Bizkit. Mais 2001 de Dr. Dre, c’est un album que j’ai vraiment beaucoup écouté. Ça et The Marshall Mathers d’Eminem.

Sinon, ce que j’écoutais en boucle, c’est vraiment méconnu. C’était un groupe de Saint-Hyacinthe qui s’appelait Les Patriotes... J’avais acheté leur cassette au Club Vidéotron. Aussi, L’Accent Grave d’Yvon Krevé, je pourrais te le chanter par cœur.

Est-ce que ce sont les premiers dans le rap queb qui t’ont allumé?

Dubmatique j’aimais ça, mais vu qu’ils parlaient à la française, c’était plus dans la catégorie «rap français» dans ma tête. Comme IAM et L’école du micro d’argent c’est un album que j’ai extrêmement écouté. Comme la Fonky Family... Mais au Québec, c’était vraiment Yvon Krevé, Les Patriotes, Sans Pression, Muzion.

Est-ce qu’il y avait des shows hip-hop qui passaient à Saint-Hyacinthe?

Oui! C’était des gros shows en plus. J’avais vu Sans pression jouer là-bas. Je l’ai vu il y a deux semaines à Baie-Saint-Paul et je lui ai demandé s’il se rappelait qu’il avait demandé à ma gang et moi de filmer son show.

À la fin de ce show-là, c’était Loco Locass après lui. Là, il était enragé. Il voulait pas partir et il a détruit le char de son gérant de l’époque après le show. Il sautait à pieds joints. Il avait le bras dans le plâtre. Il fessait sur le char. C'est un de mes premiers souvenirs de show de rap dans ma vie.

Est-ce que c’est le show qui t’a donné le goût de te consacrer à la musique toi aussi?

Dans mes souvenirs, il y avait aussi Farfadet qui chantait avec, je pense, les Chiens de campagne dans le temps. Ils ont fait une performance aussi. C’est ça qui m’a donné le goût. Parce que j’ai vu qu’on pouvait faire ça à Saint-Hyacinthe chanter sur un stage et faire du rap.

Ton parolier ou ta parolière préféré.e?

Richard Desjardins. C’est un raconteur que j'adore écouter.

Un album que tu peux écouter sans skipper de tounes?

Quelle bonne question! Je te dirais n’importe quel album de Loud Lary Ajust. C’est tellement bien construit.

Dans tes rêves les plus fous, avec quel producteur ou musicien aimerais-tu travailler?

Ce serait un pianiste... Jean-Michel Blais.

Ton dernier coup de cœur en musique?

Je vais aller dans le rap parce que je veux représenter ma communauté. Il y un album que j’ai bien aimé. C’est des gars que je connais depuis vraiment longtemps, Sauce et Sadam Huss. Leur album s’appelle Saint-Graal. Ça brasse!

Sinon, récemment je suis allé voir Dua Lipa. C’est plus pop mais elle le fait tellement bien.

Tes projets pour la rentrée?

Il y a enfin mon album après 4 ans! Mais je suis pas avare de temps. J’en profite. J’essaie pas de livrer de marchandise.

Il y a aussi une tournée avec Youv Dee. C’est un artiste français incroyable. On a fait les Francos ensemble. Ça a vraiment cliqué. Il est revenu chiller deux semaines après le show. On a fait des chansons. Et là il revient pour une tournée au Québec.

On retourne en France après pour une tournée avec lui. On a demandé de faire des petites places aussi pour que ce soit vraiment rock ‘n’ roll. Des shows qui brassent comme dans le temps!

