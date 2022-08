Est-ce que Microsoft va augmenter le prix de la Xbox Series X?

Partager







Sony Interactive Entertainment a annoncé jeudi matin que les prix des consoles PlayStation 5 allaient augmenter dans certains marchés comprenant l’Europe et au Canada. Une grande question s’est posée un peu partout sur le Web à la suite de cette annonce-choc: est-ce que Microsoft va aussi augmenter les prix de ses consoles Xbox Series X/S?

Les joueuses et joueurs qui veulent se procurer une console Xbox Series X ou S peuvent être rassurés pour l’instant, car ce n’est pas dans les plans. Dans un communiqué envoyé à Windows Central, un.e porte-parole de Microsoft a confirmé qu’il n’était pas prévu d’augmenter le prix de la Xbox Series X ni celui de la Xbox Series S, réitérant que les consoles resteront à leurs prix de vente conseillés de base dans diverses devises.

Sony Interactive Entertainment a cité l’environnement économique global, dont les hauts taux d’inflation, comme cause de cette hausse de prix qui en a surpris plus d’un.e ce jeudi.

«Nous voyons des taux d’inflation globaux élevés, ainsi que des tendances adverses dans les valeurs des différentes monnaies, ce qui impacte les consommateurs et cause une certaine pression sur bien des industries. Sur la base de ces conditions économiques difficiles, SIE a pris la difficile décision d’augmenter le prix de vente conseillé de la PlayStation 5 dans certains marchés en Europe, au Moyen-Orient, et en Afrique (région EMEA), dans la région Pacifique-Asie (APAC), en Amérique Latine (région LATAM), ainsi qu’au Canada. Il n’y aura pas d’augmentation de prix aux États-Unis», explique le PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan dans un billet de blogue.

Les personnes voulant se procurer la PS5 devront donc débourser 649,99$ pour la version avec lecteur de disques au lieu de 629,99$, et 519,99$ pour l’édition digitale au lieu de 499,99$.

La Xbox Series X coûte 599,99$ CA et la Xbox Series S, la version allégée, 379,99$ CA. Les prix peuvent varier légèrement d’un détaillant à l’autre, mais Microsoft ne compte pas augmenter définitivement le prix pour l’instant.

