La célèbre mascotte de Wendy’s a maintenant les cheveux gris en soutien à Lisa Laflamme

Partager







Dans le monde des médias canadiens, peu de sujets ont fait autant jaser dans les dernières semaines que le congédiement de Lisa Laflamme par CTV.

• À lire aussi: Félix Séguin disparaît derrière son chat pendant un direct très sérieux sur le crime organisé

Après que le public a appris qu’un des patrons de la compagnie avait commenté la décision de Mme Laflamme d’arrêter de teindre ses cheveux, plusieurs ont accusé les dirigeants de Bell Media d'âgisme et de sexisme.

De nombreuses personnalités du monde des médias ont démontré leur soutien à la chef d’antenne qui a été à l'emploi de la compagnie pendant plus de 35 ans.

Jeudi, la célèbre chaîne de restauration rapide Wendy’s s’est jointe aux nombreuses voix qui défendent la lectrice de nouvelles en changeant sa photo de profil sur ses médias sociaux canadiens.

La mascotte de la compagnie, connue pour ses cheveux rouges vifs, est maintenant toute grise.

«Une star est toujours une star, peu importe sa couleur de cheveux», peut-on lire en légende de la photo, suivi du mot clique #LisaLaflamme.

Cette semaine, Dove avait aussi lancé la campagne Keep The Grey, visant à sensibiliser au sujet de l’âgisme en milieu de travail. La compagnie s’est engagée à donner 100 000 dollars à Catalyst, un OSBL ayant comme but d’aider les femmes dans le milieu du travail.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s