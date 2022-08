Réduction des tarifs de transport en commun à Laval et Longueuil

Partager







L'augmentation importante du prix des billets de métro pour aller à Laval et à Longueuil a mal passé au point où l'organisme responsable de la tarification vient de rabaisser les prix.

• À lire aussi: Voici le nouveau tracé proposé pour le REM de l'Est

Rappelons que depuis le 1er juillet dernier, le prix d'un billet permettant de passer de la zone A (l'île de Montréal) à la zone B (Laval et Longueuil) s'élève à 5,25$, peu importe le ou les moyens de transport que l'on utilise. C'est économique pour ceux qui utilisent le bus et le métro, mais pour les utilisateurs qui prennent seulement le métro, ç'a fait bondir le prix d'un passage de 3,50$ à 5,25$.

À partir du 1er octobre, le prix des titres unitaires pour les zones AB passeront finalement de 5,25$ à 4,50$. Le prix de deux passages passera pour sa part de 10$ à 9$, et pour 10 passages, ils passeront de 45$ à 42,50$.

SÉBASTIEN SAINT-JEAN/AGENCE QMI

«Les principes du nouveau cadre tarifaire s’appuient sur une vision métropolitaine de mobilité intégrée. Ils sont tournés vers l’avenir et seront en place pour longtemps. Cependant, on constate que la demande de déplacement sort de plus en plus du métro-boulot-dodo avec plus de déplacements atypiques et occasionnels. Avec cette mesure, on facilite davantage les déplacements occasionnels en transport collectif entre les deux zones centrales dans un contexte de mobilité plus difficile», a déclaré par voie de communiqué Benoît Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

• À lire aussi: Le marché immobilier se calme partout... sauf à Québec

Pour le maire de Laval Stéphane Boyer et la mairesse de Longueuil Catherine Fournier, cette nouvelle tarification, bien que pas parfaite, occasionne un certain soulagement.

«Plusieurs discussions ont eu lieu pour atténuer les répercussions de la refonte sur les utilisateurs occasionnels des métros de Laval et de Longueuil. Nous nous réjouissons que l’ARTM ait accepté de réviser les tarifs et d’ajuster le tir à la suite des représentations qui ont été faites. La solution n’est peut-être pas parfaite, mais elle démontre la capacité d’être à l’écoute des citoyens, tout en respectant les nouvelles orientations de la refonte. Nous tenons à remercier l’ouverture des membres du CA et de la direction de l’ARTM pour cette belle nouvelle et sommes fiers de la collaboration dont nous avons fait preuve pour parvenir à ce compromis», ont indiqué les deux maires dans une déclaration conjointe envoyée à l’Agence QMI.

• À lire aussi: Une maison incendiée à vendre pour 500 000$ à Montréal

Un problème «encore là pour les usagers»

Pour l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS), on ne fait que repousser le problème à plus tard. «La baisse en tant que telle, on est d’accord, mais le problème, c’est qu’ils réaugmentent le prix en 2025. On continue de s’opposer au prix unitaire d’un passage, même s’il ne sera qu’en vigueur à ce moment-là», a soutenu le porte-parole, Axel Fournier, rejoint par téléphone.

Pour lui, l’ARTM a également créé un problème de gestion de titres. «C’est rendu compliqué parce que les gens ne peuvent pas avoir des billets pour Laval et Longueuil sur une même carte que des billets de Montréal. Le fait de maintenir deux titres, ça complique la vie des gens», a-t-il souligné.

À VOIR AUSSI