Un Walmart prend feu alors que des clients magasinent à l’intérieur

Les clients d’un magasin Walmart ont été forcés d’évacuer les lieux d’urgence, tandis que les flammes ravageaient l’un des murs du commerce.

Il était 19h20, mercredi soir, lorsqu’une alarme d’incendie a retenti dans le Walmart de Peachtree City, en Georgie.

Des images dramatiques captées de l’intérieur montrent les clients quitter l’enceinte du magasin dans un calme relatif considérant les circonstances.

Derrière eux, un mur est la proie des flammes.



Selon les pompiers locaux, un étalage de marchandise aurait d’abord pris feu avant que le brasier ne s’étende au reste du bâtiment.



«Alors qu'ils combattaient l'incendie avec une grande quantité d'eau, ils ont signalé que les éléments structurels du toit ont commencé à s'effondrer sur eux, alors la décision a été prise de reculer et le commandant de l'incident a pris la décision de se mettre sur la défensive et de combattre le feu depuis l'extérieur du bâtiment», a déclaré l’assistant-chef du service des pompiers de Peachtree City, Will Harbin.

Sage décision puisque le toit s’est par la suite partiellement effondré.



Des agents de police qui ont été parmi les premiers répondants ont été incommodés par la fumée et ont dû recevoir des traitements médicaux.

Aucun employé de Walmart et aucun client n’a été blessé.

