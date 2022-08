Cartables, cahiers, duo-tangs: pour une rentrée plus écolo

Partager







On est déjà à la fin août et ça ne veut dire qu’une chose: c’est bientôt l’heure de la rentrée! Le moment de faire le plein de fournitures scolaires et de bureau, ou encore trier celles à réutiliser et celles à jeter, est donc arrivé. Voici comment bien choisir – et disposer – des cartables, cahiers de notes et autres duo-tangs pour réduire votre impact sur l’environnement.

Les cartables

Ils sont généralement conçus pour durer longtemps. Privilégiez les cartables avec une couverture conçue avec une pellicule de plastique couvrant un carton, car vous pourrez en recycler une bonne partie lorsqu’il aura rendu l’âme – après avoir traversé plusieurs rentrées, on l’espère. Les cartables faits uniquement de plastique – rigide ou souple – ne sont pas recyclables.

Comme les cartables sont souvent composés de multimatières, des manipulations sont cependant nécessaires pour s’assurer que les éléments recyclables soient bel et bien récupérés.

Il faut d’abord retirer le carton de la couverture en découpant la pellicule de plastique pour le mettre dans le bac de récupération. Rien à faire avec la pellicule de plastique; elle va aux poubelles.

Ensuite, séparez les anneaux métalliques de la reliure pour les mettre, eux aussi, au bac.

Les cahiers de note

Les étudiants ayant conservé la méthode «old school» pour prendre leurs notes se retrouvent devant une multitude de choix de cahiers à la papeterie.

Le plus mémorable, le fameux cahier Canada, est facilement recyclable. Suffit de détacher la couverture cartonnée des pages et de placer les deux matières séparément dans le bac.

Bonne nouvelle: comme elles sont très petites, les broches qui tiennent les pages et la couverture ensemble n’ont pas besoin d’être retirées.

En ce qui concerne les cahiers avec une spirale métallique, il faut absolument séparer les pages de leur reliure, même si chacune des matières va au bac de récupération. Les boudins de plastique doivent, pour leur part, être jetés.

Peu importe le type de cahier que vous choisirez, l’idéal consiste à opter pour des fournitures scolaires et de bureau faites ici, au Québec, et qui intègrent de la matière recyclée.

Les duo-tangs

Quand vient le temps de choisir un duo-tang, une réflexion s’impose.

Ceux faits en carton sont, en fin de vie, facilement recyclables. Hop! Dans le bac de récupération et le tour est joué. Ils sont toutefois facilement déchirables et pourraient durer moins longtemps.

Plus durables, les duo-tangs en plastique ne sont cependant pas recyclables et doivent être relégués à la poubelle en fin de vie.