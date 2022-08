La tension monte: voici ce qui se passe entre Valérie Plante et le SPVM

Partager







Au moment où Montréal est aux prises avec une recrudescence de la violence par armes à feu sur son territoire, la situation semble plus tendue que jamais entre Valérie Plante et son service de police. On vous explique.

Deux meurtres par balles, survenus à 30 minutes d’intervalle mardi, en plein jour et dans des endroits bondés, ont fait monter la pression d’un cran dans la métropole. Et particulièrement entre l’administration Plante et le Service de police de la ville de Montréal (SPVM), qui estime manquer de ressources, dans un contexte où les événements violents impliquant des armes à feu se succèdent.

Thierry Laforce / Agence QMI Un homme a été atteint par balle dans un restaurant situé sur la rue Saint-Denis, mardi dernier.

«Nos policiers sont très insatisfaits du support manifesté, que ce soit en termes d’effectifs ou d’équipements. Tout est toujours compliqué. Ça fait un bout de temps que je suis président et il n’y a jamais eu autant de ressentiment par rapport à une administration», a déclaré le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM), Yves Francoeur, sur les ondes du 98,5FM, peu de temps après les fusillades.

Photo Pierre-Paul Poulin Yves Francoeur

Le syndicat des policiers de Montréal dénonce notamment une réduction de ses effectifs, alors que la mairesse s’était engagée à les augmenter lors de la dernière campagne électorale.

Guerre de chiffres

En novembre dernier, Valérie Plante s’était engagée à embaucher 250 policiers supplémentaires pour garnir les rangs du SVPM. Mais dans une lettre envoyée au cabinet de la mairesse lundi, la FPPM affirme que ses effectifs sont plutôt passés de 4410 à 4338 en dix mois, soit 72 policiers de moins que lorsque Mme Plante a pris son engagement.

Yves Francoeur dénonce aussi la pression à laquelle ont fait face certains postes de quartier dans les derniers mois. Plusieurs policiers qui travaillaient dans ces postes auraient été affectés à de nouvelles unités créées par l’administration Plante, notamment pour combattre la violence par armes à feu.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

À cause de ces déplacements de personnel, ces postes de quartier auraient du mal à déployer assez de patrouilleurs sur le terrain, réduisant ainsi la visibilité policière et obligeant les employés restants à faire des heures supplémentaires obligatoires.

De son côté, Valérie Plante réfute les accusations et affirme que 229 policiers ont été embauchés depuis novembre 2021.

Le gouvernement provincial s’en mêle

Bien que le financement du SPVM soit majoritairement la responsabilité de la mairie de Montréal, tous les paliers de gouvernement injectent de l’argent pour lutter contre la violence par armes à feu.

Le gouvernement fédéral envoie de l’argent au provincial, qui lui l’envoie aux villes. Ces dernières s’en servent ensuite pour financer diverses initiatives, ou encore pour financer leur service de police.

Selon TVA Nouvelles, le gouvernement Legault soupçonne la Ville de Montréal d’avoir utilisé des fonds supplémentaires destinés à la lutte contre la criminalité pour réduire ses propres dépenses dans le SPVM.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI François Legault

Pour cette raison, le gouvernement de la CAQ entend imposer des conditions avant d’accorder plus d’argent à Montréal pour lutter contre la violence.

Le cabinet de Valérie Plante nie avoir utilisé l’argent envoyé par Québec à d’autres fins que celles prévues et indique augmenter le budget du SPVM chaque année, ce que confirme le bilan financier de la ville.

Montréal a dépensé 745 millions $ pour son service de police en 2021, alors que le total était de 708 millions $ en 2020 et de 680 millions $ en 2019.

