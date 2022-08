LG dévoile un nouveau moniteur incurvé OLED 240 Hz ultra large [PHOTOS]

Partager







Vendredi matin, LG a dévoilé son «​​premier écran OLED incurvé avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz», se démarquant ainsi des autres écrans dans la même catégorie qui sont généralement limités à 120 Hz.

Le nouveau moniteur LG UltraGear 45GR95QE de 45 pouces est l’un des rares écrans incurvés avec un panneau OLED qui est en mesure d’offrir un taux de rafraîchissement nettement plus élevé que la moyenne de ses compétiteurs. Ce haut taux signifie que l’affichage apparaît plus fluide et moins saccadé, permettant à son utilisateur d'être plus réactif dans les jeux vidéo.

L’UltraGear 45GR95QE de LG inclut un rapport d'aspect de 21:9, une courbure de 800R et la possibilité d'afficher 98,5% de la gamme de couleurs DCI-P3.

Il a une résolution de 1440p, un port HDMI 2.1 avec prise en charge de taux de rafraîchissement variables et un connecteur DisplayPort 1.4 supplémentaire.

Divers modes sont intégrés à l’écran, tels que le mode «image dans image» qui permet d’afficher le contenu provenant de plusieurs sources côte à côte.

Pour le moment, LG n’a pas encore dévoilé le prix du nouvel écran, ni de date de sortie en magasin.

