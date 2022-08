Shia LaBeouf a envisagé le suicide avant de se convertir au catholicisme

Partager







Shia LaBeouf a révélé qu'il s'était converti au catholicisme.

L'acteur a commencé à étudier le catholicisme en vue de son interprétation du saint Padre Pio dans le film éponyme d'Abel Ferrara, et a même vécu dans un monastère aux côtés de frères capucins franciscains.

Il avait accepté ce rôle après une série de scandales publics et de problèmes juridiques – notamment avec son ex-petite amie FKA Twigs qui l'a poursuivi pour agression sexuelle, agression et infliction de détresse émotionnelle en décembre 2020.

«À ce stade, je suis "nucléaire". Personne ne veut me parler, y compris ma mère. Mon manager n'appelle pas. L'agent n'appelle pas. Je ne suis plus connecté au business», a-t-il déclaré à l'évêque Robert Barron dans une interview d’une heure sur le site de l’organisation Word On Fire Catholic Ministries publiée le 25 août.

«J'avais un pistolet sur la table. Je ne voulais plus être en vie quand tout cela est arrivé. Une honte comme je n'en avais jamais connue auparavant – le genre de honte qui vous fait oublier comment respirer. Vous ne savez pas où aller. Vous ne pouvez pas sortir pour aller chercher, par exemple, un taco.»

Cependant, l’acteur de 36 ans explique qu'il était «aussi dans ce désir profond de tenir bon».

Ses recherches pour son rôle lui ont donné «l'espoir» de pouvoir se remettre dans le droit chemin et de sauver sa carrière.

Néanmoins, il a rencontré le catholicisme «par accident».

«Je sais maintenant que Dieu utilisait mon ego pour m'attirer à Lui. Il m'a éloigné des désirs du monde, a-t-il déclaré. Tout cela se passait simultanément. Mais je n'aurais pas été poussé à prendre ma voiture et à me rendre (au monastère) si je n'avais pas pensé: "Oh, je vais sauver ma carrière".»

La première de Padre Pio aura lieu au Festival du film de Venise, qui commence la semaine prochaine.

