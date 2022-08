Un renard enragé attaque sournoisement une femme alors qu’elle parle au téléphone

Partager







Une femme de 61 ans a eu la peur de sa vie quand un renard s’est jetté sur elle et l’a mordue à plusieurs reprises.



Sherri Russo, une Américaine de New York, parlait au téléphone cellulaire sur le terrain adjacent à sa maison le 25 juillet dernier quand un renard enragé est arrivé derrière elle et l’a attaquée.

Les images captées par sa caméra de surveillance (À VOIR CI-HAUT) sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Lors de l’incident, l’infirmière retraitée, qui a d’abord cru qu’il s’agissait du chien de ses voisins, a subi 16 mordures.

«Quand j'ai senti le premier pincement à l'extérieur de ma jambe, j'ai en fait pensé que c'était le chien de notre voisin», a déclaré Russo à Fox News. «J'ai levé la jambe et je me préparais à dire “hey, qu'est-ce que tu fais?” et le chasser, mais j'ai baissé les yeux et j'ai vu ce renard gris.»

Lors de la lutte acharnée entre la créature et elle, Russo a projeté celle-ci au sol à plusieurs reprises, mais déterminé, le renard est chaque fois revenu à la charge.



«C'était une petite bête, mais il était juste implacable, il revenait et chaque fois qu'il le faisait, je commençais à perdre un peu plus confiance en ma capacité à le repousser», a ajouté la victime.



C’est finalement son voisin qui, alerté par ses cris, l’a sauvée en arrivant armé d’un bâton.

«Une fois que le renard l'a vu s'approcher de moi, il a juste pensé à aller attaquer quelqu'un d'autre parce que c'est à ce moment-là qu'il a décollé», a raconté celle qui en doit maintenant une à son voisin.

«Je remercie Dieu que mon voisin soit venu. Je n’en reviens pas à quel point c'était gentil de sa part de ne pas détourner le regard ou de prétendre qu'il n'avait rien entendu. Je lui en serai éternellement reconnaissante», a-t-ell conclu.



Puisque le renard a été testé positif à la rage, Russo a reçu un vaccin antirabique et des antibiotiques.

