Dormez dans une cabane romantique de luxe dans les arbres à 4 h 30 de Montréal

Avec l’automne à nos portes, offrez-vous une escapade romantique en nature grâce à cette maison dans les arbres située à Willow, dans l’État de New York.

C’est Antony Gibbon Designs qui signe les plans de cette cabane romantique. Le tout est érigé sur une structure en béton et se veut une extension de la nature environnante.

La cabane donne sur un étang tranquille et dans lequel il est possible de se baigner. Les locataires se trouveront sur un terrain de plus de 14 acres. Il n’y a rien de plus intime!

L’intérieur de la cabane offre 743 pieds carrés d’aire habitable. L’endroit propose une salle de bains et une chambre. C’est idéal pour un couple ou un voyageur solo.

Sa géométrie permet de hauts plafonds et d’énormes fenêtres pour observer la nature à toute heure de la journée.

L'endroit a été conçu afin d’offrir un maximum de confort aux visiteurs. Une aire ouverte abrite un salon, un espace salle à manger et une cuisine. La chambre occupe la mezzanine avec un très grand lit à deux places.

Un petit coin douillet se situe à l’arrière de la cabane. Une immense fenêtre ajoute à l’effet «wow» des lieux. Ce coin peut aussi servir de deuxième chambre.

Un balcon offre une jolie vue sur l’étang. On peut facilement s’y imaginer profitant de l’apéro en fin de journée ou en train de boire son café le matin.

Un spa scandinave en bois est aussi mis à la disposition des invités.

Sachez que l’internet n’est pas offert dans la cabane. Il n’y a donc pas meilleure excuse pour décrocher.

Aussi, les animaux ne sont pas permis.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour découvrir tout l'intérieur de cette incroyable cabane dans les arbres!

Un coup d’œil aux commentaires élogieux sur Airbnb suffit pour vous convaincre de faire une réservation.

Le calendrier de cette maison dans les arbres affiche souvent complet. Des dates en août, septembre, octobre et novembre sont actuellement disponibles. Il s’agit d’une véritable rareté.

La cabane dans les arbres est à louer sur Airbnb. Vous paierez 487$ par nuit pour un séjour en novembre, par exemple.

