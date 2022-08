Il existe maintenant un ordinateur portable écoresponsable

Partager







Le constructeur taïwanais Acer présente un nouveau Chromebook écoresponsable, à la fois plus pratique à réparer que le reste de sa gamme et grandement recyclable.

Avec ce Chromebook Vero 514, Acer a souhaité proposer un appareil pouvant rester fonctionnel le plus longtemps possible et être en grande partie recyclé lorsqu'il ne sera plus en état de marche.

L'idée est d'offrir aux clients la possibilité de réduire leur empreinte écologique.Les réparations et les mises à niveau seront ainsi facilitées par le fait que la mémoire et l'unité de stockage sont ici des éléments amovibles, faciles à démonter à partir de vis ordinaires, chose de plus en plus rare aujourd'hui.

D'autre part, cet ordinateur est doté d'un châssis et de touches fabriqués en partie avec du plastique recyclé. Il utilise aussi des plastiques issus de l'océan en ce qui concerne le boîtier de son ventilateur interne et son pavé tactile.

Même son emballage est principalement composé de papier recyclé.

Pour le reste, cette machine dotée d'un écran de 14 pouces intégrera la dernière génération des processeurs Intel Core et sera compatible Wi-Fi 6E .

