Comment ça marche, une élection? On répond à toutes vos questions

Ça y est, le Québec est en campagne électorale. Si vous êtes un peu perdu (et que vous n’êtes pas tellement au courant de ce qui se trame pour les prochaines semaines), ne vous inquiétez pas: on vous a préparé un petit guide pratique pour vous permettre d'y voir plus clair.

À quelle date aura lieu le vote?

Les Québécois et les Québécoises seront appelés aux urnes le 3 octobre prochain.

C'est donc dire que les partis politiques et leurs candidats feront campagne pendant 37 jours. Au Québec, une campagne électorale dure entre 33 et 39 jours, selon la loi.

Pourquoi on est en élection maintenant?

Au Québec, une législature dure (nornalement) quatre ans et les élections se tiennent à date fixe, soit le premier lundi d’octobre.

Seule exception: lorsqu'un premier ministre est à la tête d'un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas obtenu plus de la moitié des sièges au Salon bleu (63). Dans ce contexte, il peut déclencher une élection quand bon lui semble avec comme objectif d'obtenir une majorité et avoir le plein pouvoir au parlement.

Dimanche matin, le premier ministre François Legault s'est rendu chez le lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, pour lui demander de dissoudre le parlement en vue du scrutin, ce qui donne le feu vert à la tenue d'une élection générale.

Pourquoi le lieutenant-gouverneur du Québec? Parce qu'il est le représentant de la reine d’Angleterre au Québec et qu'en théorie, c'est elle la cheffe du gouvernement.

Est-ce dire que François Legault n'est plus premier ministre?

Pas tout à fait. Le premier ministre et ses ministres demeurent en fonction jusqu’à la cérémonie d’assermentation du nouveau Conseil des ministres, qui aura lieu après le scrutin.

Lorsqu'il fera des promesses ou qu'il participera à des activités de campagne, François Legault devra se présenter (et sera présenté) comme le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), plutôt que comme premier ministre du Québec.

Pour qui on vote?

Chaque citoyen ou citoyenne vote pour élire le député de la circonscription dans laquelle il habite.

À l'exceptions des indépendants, les candidats sont associés à une formation politique. Le parti qui remportera le plus de sièges, c'est-à-dire qui fera élire le plus de députés à travers la province, formera le prochain gouvernement. Le chef du parti au pouvoir deviendra premier ministre.

PHOTOS Agence QMI De gauche à droite: Dominique Anglade (PLQ), Gabriel Nadeau-Dubois (QS), François Legault (CAQ), Éric Duhaime (PCQ), Paul St-Pierre Plamondon (PQ)

Il y a actuellement 25 partis politiques autorisés au Québec. Voici les cinq principaux: la Coalition avenir Québec (CAQ), le Parti libéral du Québec (PLQ), Québec solidaire (QS), le Parti québécois (PQ) et le Parti conservateur du Québec (PCQ).

À quoi ressemblait le parlement au moment de sa dissolution?

À la dissolution du parlement, la CAQ formait un gouvernement majoritaire, avec 76 députés.

Photo Stevens LeBlanc Périodes de questions a l’assemblée Nationale de Quebec, mardi le 1 février 2022. Salon Bleu. STEVENS LEBLANC/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI)

Le PLQ comptait 27 députés, QS dix, le PQ sept et le PCQ un. Quatre élus siégeaient comme indépendants.

Ça coûte combien, une élection générale?

En tout et partout, l'élection générale de 2022 coûtera plus de 115 millions $ aux contribuables, ce qui représente 21 millions $ de plus qu’en 2018. Il s'agira scrutin le plus cher de l’histoire du Québec, en raison notamment de la COVID-19 et de l’inflation.

Photo Élections Québec

115 millions $, ça représente 18,63 $ par contribuable inscrit sur la liste officielle des élections.

Les 115 millions $ incluent la rémunération du personnel électoral, le matériel, la location de locaux électoraux, le financement public des partis et les activités préparatoires.

Qui peut voter aux élections?

Pour exercer son droit de vote, il faut être âgé de 18 ans et plus et être citoyen canadien. En 2018, 6 169 772 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale et donc en mesure de voter. Le taux de participation a été de 66,45%

Avant de voter, il vous faudra être inscrit à la liste électorale avec la bonne adresse. Si vous l'êtes déjà, vous recevrez une carte d’électeur qui vous indiquera où et quand voter.

Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez le faire en ligne, en personne, par la poste ou au bureau du ou de la directrice du scrutin de votre circonscription.

Après le 29 septembre, il n’est plus possible de modifier la liste électorale. Au Québec, il n’est pas possible de s’inscrire ou de modifier son inscription le jour de l’élection, contrairement à lors d'une élection fédérale.

Est-ce qu'on peut voter par anticipation?

Vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'au 3 octobre pour voter.

Vous pourrez voter par anticipation les 25 et 26 septembre.

Vous disposerez aussi de 5 jours supplémentaires pour voter en vous rendant au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin de votre circonscription.

