Des vêtements faits avec des pièces de voiture recyclées

Partager







Que diriez-vous de transformer votre ancien pare-brise en pantalon de jogging ou en sac à dos ? L'idée peut sembler saugrenue... Pourtant nombre de créateurs ont déjà planché sur le sujet, proposant des collections confectionnées à partir de déchets ou de produits non utilisés de l'industrie automobile. Airbags, bâches, ceintures de sécurité, et moquettes constituent aujourd'hui des matières premières à upcycler pour étoffer notre garde-robe.

• À lire aussi: La conception à usage unique: la plus grande erreur de notre société

• À lire aussi: Une machine révolutionnaire développée au Québec permet de réutiliser des tonnes de briques

L'optimisation de la gestion du recyclage des déchets est une problématique fondamentale dans tous les secteurs pour répondre aux enjeux environnementaux.

Les industries de la mode et de l'automobile ne font pas exception, bien au contraire, et multiplient les innovations pour réduire leur impact sur la planète. Une des solutions - sans doute pas la plus radicale, mais forcément la plus créative - pourrait bien trouver sa source dans l'upcycling. Cette pratique devenue commune dans l'univers de la mode, qui consiste à offrir une plus-value à des matériaux ou objets voués à être jetés, permet aujourd'hui de concevoir des collections de vêtements et d'accessoires à partir des déchets ou produits recalés de l'industrie automobile.

Qu'est-ce que le upcycling, ou surcyclage en français ?

Selon le grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue français, il s'agit en fait de «recyclage qui a pour but de transformer un déchet en un produit à valeur ajoutée». Ce peut être une oeuvre d'art comme ce peut être «un objet strictement utilitaire qui présente des avantages par rapport au produit de départ, comme une plus longue durée de vie ou un plus grand nombre d'utilisateurs visés.»

Une bâche de camion en guise de sac

C'est le pari relevé haut la main par la marque zurichoise Freitag, qui peut se targuer d'avoir eu recours à l'upcycling avant même que le terme ne se démocratise. C'est au début des années 90 que Daniel et Markus Freitag mettent au point le tout premier prototype de sac conçu à partir de bâches usagées de camions, de ceintures de sécurité et de chambres à air de vélos. Baptisé Messenger Bag, ce modèle a été cousu à la main dans un appartement niché à Zurich en Suisse, à quelques pas du Hardbrücke, un pont routier sur lequel les poids lourds se succèdent pour traverser la ville.

Près de trois décennies plus tard, la marque roule toujours, et même plus, avec ses bâches de camion et ses ceintures de sécurité, ayant même au passage introduit de nouveaux matériaux, dont des sacs gonflables, pour créer des sacs, vêtements et autres accessoires. D'une pierre deux coups pour le label suisse qui, non content de ne pas avoir recours à des ressources épuisables pour alimenter nos garde-robe, permet aussi de limiter les déchets de l'industrie automobile.

• À lire aussi: 5 bonnes raisons de dire non au fast-fashion

Depuis, d'autres marques se sont engouffrées dans la brèche, proposant des prototypes, voire des collections entières, fabriqués à partir de ces matières premières inattendues.

Des collections uniques

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a lui aussi fait le choix de recycler ses véhicules - ou des parties de ses véhicules - en des collections de prêt-à-porter pour hommes et femmes. Via son projet Re:Style, entièrement dédié à l'upcycling, il a utilisé d'anciens sacs gonflables, pare-brise, morceaux de cuir pour siège, tapis et ceintures de sécurité pour les métamorphoser en shorts, sweatshirts, hoodies et autres pantalons de survêtement combinant style, confort, et fonctionnalité. Et s'il ne s'agit que de collections limitées, l'effort est à souligner, et pourrait inspirer plus d'une marque et/ou créateur à transformer l'essai.

L'artiste et designer américain Heron Preston s'est d'ailleurs associé avec le constructeur automobile Mercedes en 2021 pour concevoir des pantalons amples ou encore des vestes bouffantes à capuche à partir de ses sacs gonflables usagés. Un partenariat ponctuel qui témoigne malgré tout d'un certain intérêt de l'industrie de la mode pour ces matériaux souvent destinés à être jetés.

Au Japon, c'est le designer Ryohei Kawanishi qui a récemment présenté toute une collection conçue à partir de sacs gonflables de voitures upcyclés, à la demande de la société de recyclage Nishikawa Shokai. Une année a été nécessaire pour relever ce défi, qui a permis de donner naissance à une ligne de sacs, de chapeaux et de vestes, qui devrait être prochainement agrémentée de nouveaux basiques déclinés dans une gamme plus large de coloris.

Loin d'être une utopie, s'habiller à partir des déchets de l'industrie automobile est non seulement possible mais également - et surtout - bénéfique pour la planète.

À VOIR AUSSI