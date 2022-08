Quatre moments où le vent pourrait tourner dans la campagne électorale

Partager







Avec la CAQ fortement en avance dans les sondages, on peut avoir l'impression que la campagne sera sans surprises et qu'on connaît déjà les grandes lignes des résultats de l'élection provinciale. Mais attention: quatre enjeux pourraient particulièrement changer la donne!

Commençons par les détails du plus récent sondage, publiés samedi dans Le Journal de Montréal. La CAQ de François Legault obtient, comme dans les sondages précédents, une nette avance, avec des intentions de vote de 42%.

Son plus proche rival, le Parti libéral de Dominique Anglade, se trouve à 17%, suivi de Québec solidaire, mené par Gabriel Nadeau-Dubois, qui récolte 15%. Juste derrière, le Parti conservateur d'Éric Duhaime se place à 14%, et le Parti Québécois de Paul St-Pierre Plamondon ferme la marche à 9%.

Selon Jean-Marc Léger, président fondateur de la firme Léger, qui a réalisé le sondage, voici quatre choses qui devraient «influencer cette courte campagne».

La COVID à la rentrée

Depuis la levée de la quasi-totalité des mesures sanitaires, on parle de moins en moins de gestion de la pandémie dans l'espace public, mais la rentrée pourrait changer la donne. Et on sait que le sujet est polarisant.

«Si les cas commencent à augmenter au retour des classes, on va assister à une confrontation entre François Legault et Éric Duhaime et les deux vont en bénéficier», mentionne M. Léger.

Dans les résultats du sondage publiés samedi, on pouvait lire que 59% des Québécois étaient plutôt satisfaits de la gestion de la pandémie. Mais 34% disaient quand même qu'elle avait été gérée «moins bien que [leurs] attentes».

Un enjeu à surveiller, donc, surtout quand on sait que deux des plus grosses critiques que les Québécois sondés adressent au gouvernement sortant sont liées à la santé (soit les délais d'attente dans les urgences et la gestion du réseau de la santé).

Le 10 septembre

Déplaçons-nous sur la scène canadienne pour cet enjeu. Le 10 septembre, les membres du Parti conservateur du Canada éliront leur chef. Une victoire du candidat plus à droite, Pierre Poilievre, pourrait influencer l’élection québécoise.

«Le positionnement d’Éric Duhaime sera extrêmement important. On pourrait assister à une vague de démission des députés du Québec, de possibles unions entre les partis politiques. Est-ce qu’Éric Duhaime est le Pierre Poilievre québécois?» souligne M. Léger.

Les débats des chefs

Les cinq chefs des principaux partis seront présents au Face à face Québec 2022 présenté sur les ondes de TVA et LCN le 15 septembre. Ils se retrouveront ensuite à Radio-Canada le 22 septembre.

C'est le genre de moment où le vent peut tourner.

Le débat télévisé en anglais a été annulé après que les chefs de la CAQ et du PQ ont déclaré qu'ils ne seraient pas présents.

Si l'inflation augmente

L’inflation qui enregistre des sommets sera au cœur de la campagne électorale et d’ailleurs, la cheffe du PLQ, Dominique Anglade, a déclaré, dimanche, que la question de l’urne sera l’économie.

Ce sera le cas «si l’inflation continue d’augmenter ou le niveau de chômage au Québec grimpe parce qu’il est très faible pour l’instant», a pondéré M. Léger.

