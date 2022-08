J’ai goûté au Kraft Dinner licorne et voici ce qui s’est passé

Partager







Lundi, l’équipe du Sac de chips se retrouve toujours le temps d’un tour d’horizon. L’idée derrière ces rencontres: trouver la meilleure façon d’améliorer la démocratie québécoise et aussi prouver à notre patron qu’on aime ça le travail d’équipe et que ça sort «le meilleur de chacun».

Cette semaine, j’avais vu une de nos collègues de Pèse sur Start goûter au KD licorne et en parler dans ses stories Instagram alors j’ai proposé de faire la même chose sans dire que l’idée m'était venue d’elle.

Mon idée a tout de suite été retenue et c’est comme ça que naissent les plus grands contenus.

Je pense que je ne suis pas la première personne au monde à proposer de goûter à des affaires et d’en faire un compte rendu avec images, mais moi ça va vraiment être différent, comme disent tous les gens qui font des comptes rendus de ce qu’ils goûtent.

Voici donc le récit de cette aventure.

La préparation

J’ai acheté la boîte à l’épicerie alors qu'elle n'était pas en spécial. C’était donc pas mal le prix habituel d'une boîte de Kraft dinner depuis que l’inflation est hors de contrôle (maintenant presque 3$).

La boîte est très attrayante. Surtout si tu aimes les licornes ou encore le KD. Je dois dire que l'explosion de couleur et la bannière «édition limitée» me laissaient croire que le goût allait être un peu différent du macaroni au fromage régulier.

Et pourtant, aucune mention nulle part de ce que c’est supposé goûter ça, de la licorne.

Caroline G. Murphy

Comme il était déjà 13h le temps de revenir de l’épicerie après le meeting, c’était déjà l’heure d’ouvrir la boîte. Ça adonne bien les choses quand tu racontes une histoire et que personne n’est là pour vérifier si tu rapportes les informations de manière exacte.

Wow! Les pâtes sont différentes. Au lieu de genre de longs macaronis droits habituels, on y retrouve une étoile, une licorne et un arc-en-ciel de type «ça va bien aller version mars 2020 quand tout le monde s’aimait et qu’on était émus d’aller visiter des gens en les regardant par la porte-patio».

Caroline G. Murphy

Fait intéressant: les photos de la boîte ne sont pas agrandies pour montrer la texture. Nous avons fait un test pour le prouver.

Caroline G. Murphy

J’ai entrepris de faire cuire les pâtes. Ça s’est bien passé. Les pâtes, peu importe leur forme, se cuisent de la même façon.

Caroline G. Murphy

Les instructions indiquent de laisser les nouilles (hey pourquoi on arrête de dire nouille en vieillissant?) cuire pendant environ 12 minutes. Évidemment, ne faites jamais ça.

Caroline G. Murphy

Après les six minutes de cuisson normale, j’ai égoutté les précieuses licornes et leurs deux amis dans une très mauvaise passoire avec de trop gros trous. Oups. Mon lavabo était un peu dégueulasse.

Caroline G. Murphy

Était déjà venu le temps de préparer le mélange fromagé et avec lui est arrivée la première vraie surprise: la poudre était blanche. C’est bizarre. C’est aussi un peu triste.

Caroline G. Murphy

Caroline G. Murphy

J’ai ravalé mes larmes, assemblé les trois ingrédients nécessaires à la création de la sauce et garroché les pâtes dedans. La poudre blanche est devenue orange pâle une fois mélangée au lait et au beurre. Comme de la magie.

Caroline G. Murphy

Tout était maintenant prêt.

À première vue, ça ressemblait à du KD original, mais plus pâle. Adieu le orange fluo de notre enfance (adolescence, et jeune vie adulte).

Caroline G. Murphy

Ça goûte quoi de la licorne finalement?

Pas grand-chose. Franchement, je ne le recommande pas. Ça ressemble à du Kraft dinner régulier, mais en beaucoup plus fade. On dirait des pâtes restées au soleil trop longtemps.

Caroline G. Murphy

Selon ma collègue qui a testé les pâtes avant moi, ça ne goûte rien. Je n’irais pas jusqu’à dire «rien«, mais disons que c’est subtil. Pas comme la boîte.

Les pâtes sont mignonnes, mais elles sont trop épaisses et rugueuses. On pourrait qualifier leur goût d’«adjacent au carton». C’est d’ailleurs peut-être la texture et le goût des pâtes qui viennent gâcher le goût habituel du KD.

Caroline G. Murphy

En gros, achetez-vous du KD régulier.

Merci de m’avoir lue.

