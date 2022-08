Netflix annule la série Resident Evil après une seule saison

Partager







Sortie le 14 juillet dernier, la série Resident Evil n’aura finalement pas fait long feu, puisque Netflix a annulé la série après une saison seulement.

Selon les informations rapportées par Deadline, le diffuseur n’a pas renouvelé Resident Evil pour une deuxième saison en raison de la mauvaise réception du public et du nombre pauvre de téléspectateurs.

Bien qu’elle se soit placée en 2e place lors de sa sortie, la série n’a malheureusement pas eu le même résultat lors de sa deuxième semaine et a rapidement disparu du top 10 des émissions les plus regardées sur Netflix dès sa troisième semaine.

De plus, la réception de la série par les critiques et les téléspectateurs n’a pas été aussi positive que Netflix l’aurait espéré. Avec 55% des critiques et seulement 26% de l’audience comme pointage sur Rotten Tomatos, Resident Evil n’a vraiment pas charmé.

Créée par Andrew Dabb (Supernatural), la série Resident Evil se déroule en 2036. Quatorze ans après qu'un virus mortel a provoqué une apocalypse mondiale, Jade Wesker se bat pour sa survie dans un monde envahi par des créatures infectées et assoiffées de sang. Dans ce carnage absolu, Jade est hantée par son passé à New Raccoon City, par ses liens effrayants à son père et Umbrella Corporation, mais surtout par ce qui est arrivé à sa sœur, Billie.

La série met en vedette Ella Balinska, Lance Reddick, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nuñez. On retrouve également Ahad Raza Mir, Connor Gosatti et Turlough Convery.

