PS5: le SSD Corsair MP600 PRO LPX de 1 To à son plus bas prix

Si vous êtes membre du service PlayStation Plus, vous commencez peut-être à manquer de place sur PS5. Pensez à l’ajout d’espace de stockage pour éviter les mauvaises surprises lors des sorties à venir sur la console.

Le Corsair MP600 PRO LPX de 1 To est actuellement en promotion et est un excellent choix à considérer pour offrir plus d’espace à un PC ou la PlayStation 5.

Pour un temps limité, il est possible d'économiser jusqu’à 20 $ sur le prix habituel, qui comprend également un dissipateur de chaleur spécialement conçu pour la PS5.

Les disques SSD Corsair MP600 PRO LPX offrent une bande passante et un débit haute performance dans les normes recommandées par Sony pour la PlayStation 5. Que ce soit pour le PC ou la PS5, ces disques SSD seront toujours un ajout pratique pour les gamers qui veulent profiter au maximum de leurs jeux.

Pour commander le SSD de 1 To à 159,99 $ au lieu de 179,99 $, c'est par ici. Le disque Corsair MP600 PRO LPX est également offert en format 500 Go, en rabais de 15 $.

