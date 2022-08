Taylor Swift épate en lingerie à «l’after-party» des VMAs

Partager







Hier à l’occasion de l’après-party des MTV’s Music Video Awards, Taylor Swift a annoncé un nouvel album, et ce, tout en portant une tenue inspirée de la lingerie!

Taylor a troqué son style vestimentaire plutôt cottage core qu’on lui connaissait des dernières années pour quelque chose de révélateur et osé.

Elle a opté pour une mini robe corsetée, qui semble en fait être un combishort, dans un bleu profond orné d’étoiles argentées. Elle a agencé le tout à un manteau de fourrure blanc ainsi que des escarpins argentés qui brillaient de mille feux.

Plus tôt dans la soirée, lors des VMAs, Taylor brillait dans une robe brillante qui laissait entrevoir beaucoup de peau.

Selon nous, ces tenues brillantes, et surtout le ciel étoilé de la petite combinaison bleue, sont une référence directe à son prochain album et à cette prochaine étape dans la vie de Taylor.

C’est en acceptant le prix du meilleur vidéoclip de l’année pour All Too Well qu’elle a annoncé qu’un nouvel album arriverait très bientôt. Intitulé Midnights, son 13e album studio, sortira le 12 octobre à minuit pile.

Selon Taylor, celui-ci comprendra 13 chansons, toutes écrites au beau milieu de la nuit tout au long de sa vie.

Notez la date à votre agenda, préparez votre alarme, Midnights s’en vient!

