Disney Lorcana: un nouveau jeu de cartes à la Pokémon et Magic: The Gathering

Partager







Un nouveau jeu de cartes à échanger Disney Lorcana, qui inclura les personnages classiques du monde de Disney, sortira à l’automne 2023.

• À lire aussi: Rabais allant jusqu’à 200$ sur les appareils Pixel 6 et 6 Pro de Google

• À lire aussi: Un nouveau jeu Mafia en développement

Selon les informations rapportées par GamesRadar, ce jeu dans le même style que Magic: The Gathering et Pokémon se veut plus accessible aux nouveaux joueurs, mais aussi offrir un style de jeu «réfléchi» pour les vétérans du genre.

Pour créer Lorcana, Disney s’est associé à Ravensburger, un éditeur de jeux reconnu dans l’industrie des jeux de sociét et des jouets.

«L'idée de base est qu'il y a cet endroit appelé The Great Illuminary», a déclaré à Polygon Ryan Miller, directeur de marque chez Ravensburger et vétéran de Wizards of the Coast, qui a aidé à concevoir Disney Lorcana. Il décrit cet endroit mythique comme là où toutes les chansons, les histoires et les personnages de Disney vivent. «Le joueur assume le rôle d'Illumineer, un puissant sorcier qui a la capacité de donner vie à ces personnages hors de la page. [Les joueurs devront] réunir un groupe de personnages Disney préférés pour partir à l'aventure dans ce monde.»

Le jeu de cartes à collectionner sera présenté dans un style artistique de livres de contes modernes qui mélange à la fois les styles traditionnels dessinés à la main avec de nouvelles techniques, selon les informations recueillies par Polygon auprès de Shane Hartley, directeur créatif chez Ravensburger.

Il faudra toutefois patienter un peu avant d’avoir plus de détails sur les personnages impliqués, la mécanique de jeu et tout ce qui entoure cette nouvelle franchise. Si on se fie au site web officiel, c’est à l'événement D23 de Disney, qui se déroulera du 9 au 11 septembre, que le tout sera dévoilé.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s