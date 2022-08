Le prince Harry et le prince Charles ont coupé les ponts, selon Meghan Markle

Partager







D'après Meghan Markle, le prince Harry n'a plus aucune relation avec son père.

La duchesse de Sussex a expliqué comment la culture des tabloïds au Royaume-Uni avait conduit à des tensions entre elle et son père Thomas Markle, ainsi qu'à une rupture entre son mari et le prince Charles.

«Harry m'a dit: "J'ai perdu mon père dans ce processus"», a-t-elle déclaré à The Cut, notant qu'elle ne pensait pas que la relation du prince Harry et de son père doit forcément se dérouler de la même manière que la sienne et Thomas Markle.

L'ancienne actrice a également indiqué que les tensions avaient commencé à se faire sentir lorsqu'elle a lancé une action en justice contre l'Associated Newspapers Limited (ANL), l'éditeur du Mail on Sunday et du MailOnline, suite à la publication d'une lettre privée qu'elle avait envoyée à son père.

En décembre dernier, trois juges d'appel ont confirmé un jugement antérieur prononcé contre ANL, les journaux s'excusant et couvrant une partie de ses frais de justice.

Dans son entrevue, elle a également déclaré qu'il y avait «de la place pour le pardon» dans sa situation familiale.

«Je pense que le pardon est vraiment important, a-t-elle poursuivi. Il faut beaucoup plus d'énergie pour ne pas pardonner, mais il faut beaucoup d'efforts pour pardonner. J'ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout dire.»

Le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont mariés en 2018, ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale britannique en janvier 2020.

Ils vivent maintenant en Californie avec leurs enfants, Archie, trois ans et Lilibet, 14 mois.

Buckingham Palace n'a pas commenté l'entrevue de Meghan Markle.

