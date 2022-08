Les passagers partagent des photos cochonnes sur AirDrop: le pilote d’un avion menace de faire demi-tour

Partager







Faisant face à un problème inusité, le commandant d’un vol de Southwest Airlines a dû prendre le taureau par les cornes.



Un usager de TikTok du nom de Teighlor Marsalis a capté sur vidéo une étrange scène s’étant récemment déroulée à bord d’un avion sur le point de s’envoler.

Marsalis, qui était à bord de l’appareil, a eu la vivacité d’esprit d’enregistrer le moment où le pilote a dû s’adresser à ses passagers pour leur demander d’arrêter de partager des photos de nu sur AirDrop, une fonction des appareils Apple qui permet d’échanger des fichiers.





«OK, voici l’entente. Si cela continue pendant que nous sommes au sol, je vais devoir retourner aux portes d’embarquement. Tout le monde devra descendre et nous devrons faire appel à la sécurité», explique avec autorité le pilote.



«Vos vacances seront ruinées. Alors, peu importe ce qui se passe avec AirDrop, arrêtez d’envoyer des photos de nu et on pourra aller à Cabo», ajoute-t-il, menaçant.

Sur TikTok, plusieurs internautes se sont amusés du besoin de faire une telle annonce et du ton employé par le commandant.



«Major Dad Vibes», ont écrit plusieurs usagers.

D’autres ont comparé la scène avec un chauffeur d’autobus scolaire qui essaie tant bien que mal de garder le contrôle sur des élèves turbulents.



Teighlor Marsalis a par la suite publié d’autres vidéos où il semble être en vacances sur TikTok, ce qui nous laisse croire que les passagers de son vol ont pris au sérieux les menaces du pilote et qu’ils ont arrêté de s’échanger des photos cochonnes.

Tout est bien qui finit bien!

