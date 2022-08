Marina Orsini retrouve enfin Ovila mais Guy A Lepage est aussi dans la photo

Partager







Marina Orsini a fait plaisir à plusieurs mardi après-midi en publiant une photo avec son bel Ovila.

• À lire aussi: Les filles de Caleb, 19-2, La vie, la vie et d'autres séries québécoises seront bientôt sur Netflix

• À lire aussi: Ces 14 photos de Vincent Bolduc feront triper les nostalgiques des années 90

Roy Dupuis et l'animatrice se sont croisés lors de la rentrée d'ICI Télé et le duo qui a ému les Québécois au début des années 1990 dans Les Filles de Caleb a pris la pose ensemble.

L'animatrie et comédienne a partagé le cliché, qui a bien sûr retenu notre attention pour une autre raison:

«Se croiser de temps en temps c’est toujours un plaisir... et Guy A qui passait par là!»

Autant on aime voir Marina et Roy ensemble, autant on se réjouit de l'apparition de Guy A sur cette photo.

Un vrai Henri Douville.

Ça sera tout.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s