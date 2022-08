Rabais allant jusqu’à 200$ sur les appareils Pixel 6 et 6 Pro de Google

Partager







Pour un temps limité, les téléphones intelligents Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google profitent de soldes allant jusqu’à 200$.

Le Pixel 6 est muni d’un écran OLED FHD+ de 6,4 pouces protégé par un verre Gorilla Glass Victus courbé en bordure et qui a un taux de rafraîchissement variable entre 90 et 120 Hz. Le téléphone prend en charge deux objectifs: un grand-angle de 50 mégapixels et un 12 mégapixels ultra grand-angle.

Quant au Pixel 6 Pro, ce dernier est muni d’un écran OLED QHD+ un peu plus grand de 6,7 pouces et possède sensiblement les mêmes caractéristiques que le Pixel 6. De plus, il est muni de la fonction double SIM, qui permet d'associer deux numéros de téléphone à un même téléphone intelligent.

Ils possèdent respectivement une mémoire vive de 8 Go et 12 Go, une puce Titan M2 dédiée, disposent d’une pile puissante permettant jusqu’à 48 heures d’utilisation et sont offerts en deux capacités de stockage: 128 Go et 256 Go.

Pour commander le téléphone Pixel 6 ou Pixel 6 Pro de Google:

