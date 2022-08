Sico dévoile la couleur de l'année 2023 et c'est beau, beau, beau

Partager







Il n’y a pas que Pantone qui décide de la couleur de l’année, Sico aussi! La compagnie de peinture vient d’ailleurs tout juste de dévoiler quel ton sera le plus tendance en 2023.

Il s’agit de la couleur Eau de fonte, un bleu sarcelle audacieux, mais calmant. Ce dernier représente le désir de stabilité dans un monde incertain, surtout après ces dernières années pandémiques.

Courtoisie Sico

La teinte rafraîchissante et terre à terre combine les pouvoirs guérisseurs de l’eau et de la nature à un sentiment d’équilibre et de tranquillité. Rien de moins.

Courtoisie Sico

Outre la couleur Eau de fonte, Sico a déterminé quatre autres teintes qui risquent d'être populaires en 2023.







Lave ancienne (6208-73)

Forêt boréale (6167-83)

Tabac brun (6189-52)

Faux cuir (6068-83)

Les couleurs Lave ancienne (6208-73), Forêt boréale (6167-83), Tabac brun (6189-52) et Faux cuir (6068-83) de la marque se marient toutes merveilleusement à Eau de fonte.

Bonne déco!



