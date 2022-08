The Gazette choque en publiant un dessin d’un chien qui urine sur une photo de René Lévesque

Partager







Eh la la la la la...

On sait que l’équipe éditoriale du quotidien montréalais anglophone The Gazette n’est pas la plus grande fan de la cause souverainiste, mais mardi, quelques jours après le 100e anniversaire de René Lévesque, elle a repoussé les limites du mauvais goût.

• À lire aussi: 100 ans depuis sa naissance: le grand quiz sur René Lévesque

Dans une caricature signée Jacques Goldstyn, alias Boris, on peut voir une dame âgée qui tient en laisse un petit chien portant un chandail unifolié. Ce dernier est en train d'uriner sur une affiche de René Lévesque.

Mais qu’est-ce que ça veut dire?

Est-ce une critique du fait que les médias du ROC n’ont presque pas parlé du 100e de René, alors qu’il a été une des figures politiques les plus importantes du 20e siècle chez nous?

Est-ce carrément une critique de Lévesque et de son implication dans le mouvement souverainiste?

Est-ce que la dame représente le grand public (surtout anglophone) qui semble se foutre du fait que le Canada soit souvent très critiqué (tousse-tousse) à l’égard du Québec? Est-ce donc une utilisation «de la madame de Westmount» qui a le dos large?

Est-ce un peu de tout?

En début d'après midi, l'artiste derrière la caricature a tenu à expliquer son oeuvre:

«La caricature est un instantané de l’histoire d’une vieille génération (montrée ici par l’illustration d’une très vieille dame) qui ne portait pas de respect envers les réalisations et la mémoire de René Lévesque.»

ok.

Évidemment, la caricature fait énormément réagir sur les réseaux sociaux:

Au moins, il n’éteint pas la cigarette de René ! 🌻 https://t.co/XB5Yv04Deg — Dany Turcotte (@danyturcotte) August 30, 2022

Au moins c'est clair : les néo-rhodésiens de la Gazette pissent sur les Québécois. pic.twitter.com/Put41JXGRY — Mathieu Bock-Côté (@mbockcote) August 30, 2022

Beaucoup d'amour et de respect dans la Montreal Gazette aujourd'hui...#QuébecBashing pic.twitter.com/MLmjgE95tR — Simon-Pierre Savard-Tremblay (@SPSTremblay) August 30, 2022

Le cadeau de la Gâzette pour les 100 ans de Ti-Poil...@mtlgazette pfffffff 😡🖕🖕 pic.twitter.com/bxkGx5xdeM — jesuisuncomplot (@jesuisuncomplot) August 30, 2022

Vous êtes sérieux The Gazette?

Criss que vous avez pas de classe 🤦‍♂️ pic.twitter.com/mnbNZfRRU4 — Martin Bourgeois (@TalkyWalker) August 30, 2022

1/2 « Si on choisit de s’écraser et de s’allonger, ils vont s’essuyer les pieds sur nous autres » - P. Falardeau



Les Québécois ont droit au respect. Le fédéralisme aplaventriste ne nous ne donnera rien d’autre que le déclin et le mépris.



C’est l’indépendance, ou le déclin. pic.twitter.com/brDetd6IyW — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) August 30, 2022

Sur les réseaux sociaux, les gens dénoncent massivement le mauvais goût de cette caricature. Elle risque de faire beaucoup jaser durant la présente campagne électorale.

Si vous souhaitez un hommage plus doux à la mémoire de Ti-Poil, regardez notre capsule, ça vous fera du bien:

