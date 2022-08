Chaque verre d'alcool que vous buvez augmente les risques pour la santé

Partager







La consommation d’alcool, même modérée, pose des risques pour la santé, selon une récente étude du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), qui demande que l’étiquetage des bouteilles d’alcool contienne un avertissement.

«En matière de santé, si on veut réduire ses risques de mortalité, de méfaits, on doit pouvoir compter le nombre de verres d’alcool que l’on consomme», explique la Dre Catherine Paradis, chercheuse principale derrière l’étude du CCDUS.

C'est toutefois bien difficile pour un consommateur de s'y retrouver, regrette-t-elle. «Sur les contenants d’alcool, il n’y a aucune indication. C’est impossible de savoir si une canette de bière X contient un, un et demi ou deux verres d’alcool standard.»

Selon les recherches du CCDUS, boire un seul verre par semaine augmente les risques de développer une maladie cardiaque.

Les risques pour la santé augmentent en fonction du nombre de verres, avec un risque accru de cancer du sein et du côlon à partir de trois verres par semaine.

«Si on consomme davantage que six consommations d’alcool par semaine, on passe dans une zone de risque plus élevée», a insisté la Dre Paradis.

«Les gens ont l’impression que le seul méfait lié à l’alcool, c’est de développer de l’alcoolisme. Or, l’alcool est responsable d’une série de maladies chroniques. L’OMS [Organisation mondiale de la Santé] en a identifié 40 causées par l’alcool. Chaque verre augmente le risque», a précisé la chercheuse.

Des maladies gastriques, cardiovasculaires et du foie ainsi que sept types de cancer, dont les cancers du sein, de l’œsophage et du côlon, font partie de la longue liste.