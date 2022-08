Comment rentabiliser l’utilisation de votre forfait cellulaire en 5 étapes faciles

Partager







Avec le télétravail maintenant intégré à votre quotidien, vos besoins en matière de téléphonie mobile ont sans doute changé, que ce soit parce que vous limitez vos déplacements ou que vous utilisez moins de données grâce au Wi-Fi de la maison.

Dans cette optique, détenez-vous toujours le meilleur forfait selon vos besoins? Dans tous les cas, il y a plusieurs moyens d’optimiser votre plan et de réduire votre facture.

Voici 5 façons de rentabiliser votre forfait:

Pour une utilisation optimale, personnalisez votre forfait mobile mois après mois selon vos besoins du moment. Pour certaines compagnies de téléphonie, comme Fizz, les forfaits sont entièrement personnalisables, ce qui vous permet de garder seulement ce qui colle à vos habitudes, aussi changeantes soient-elles.

À vous de choisir la quantité de données, de textos et de minutes, de définir votre zone de couverture et d’activer les options désirées. Résultat? Vous éviterez de payer des excédents ou encore mieux, vous économiserez de l’argent.

Alors que l’environnement est au centre de nos préoccupations, se tourner vers un téléphone seconde main est une option de choix. Cela vous permettra de donner une deuxième vie à un appareil qui a encore de très belles années devant lui, et vous économiserez de précieux dollars.

Il est possible d’acheter un téléphone « Seconde chance » d’un particulier, de boutiques spécialisées dans la revente, ou directement de votre fournisseur de téléphonie mobile. Contrairement à un appareil trouvé sur Marketplace, plusieurs fournisseurs offrent des téléphones munis d’une garantie qui ont été inspectés de fçaon rigoureuse. Informez-vous!

Prenez le temps de magasiner les offres afin de trouver la plus économique et celle qui convient le mieux à vos exigences. En plus de regarder le prix du forfait, penchez-vous sur les avantages offerts par les fournisseurs qui peuvent faire une réelle différence sur votre facture.

Par exemple, le transfert automatique des données inutilisées au mois suivant, une exclusivité offerte par Fizz, vous assurera de conserver les données que vous avez achetées et vous permettra d'économiser des coûts en revoyant à la baisse votre forfait le mois prochain.

Croyez-le ou non, il y a des compagnies qui aiment récompenser leurs clients fidèles afin de souligner leur loyauté. Ainsi, vous pourriez profiter de bonifications sur votre plan d’origine et économiser au passage.

Par exemple, vous pourriez recevoir des données mobiles en cadeau ou des dollars de rabais sur votre mensualité. Selon le fournisseur, il sera possible d’appliquer ces récompenses vous-même à partir de votre compte client ou de communiquer directement avec la compagnie pour profiter de ces avantages.

De plus, certains étudiants, employés du gouvernement ou de grandes entreprises peuvent bénéficier d'une réduction sur leur service de téléphonie mobile. Communiquez avec votre fournisseur pour vous informer. Qui sait, vous pourriez voir s’envoler quelques dollars supplémentaires sur votre prochaine facture.

Il n’y a rien de plus efficace que le bouche-à-oreille et les compagnies de téléphonie l’ont bien compris. C’est pourquoi quelques-unes d’entre elles offrent des primes de référence (25$, par exemple), applicables directement à votre forfait et à celui de la personne que vous avez recommandée. Invitez vos amis et votre famille à vous joindre pour réaliser d’importantes économies.

En faisant des choix adaptés à vos besoins du moment, vous rentabiliserez au maximum l’utilisation de votre forfait cellulaire tout en économisant des sous, et ce, sans même changer vos habitudes de consommation.