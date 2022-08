Hanx101 Trivia: un jeu-questionnaire créé par Tom Hanks arrive sur Apple Arcade

Partager







Passionné par les jeux-questionnaires, Tom Hanks s'est allié avec le développeur BlueLine Studios pour son premier jeu qui se nomme Hanx101 Trivia et qui arrive sur Apple Arcade le 2 août.

Plus de 58 000 questions sont proposées dans une gamme de catégories telles que l'histoire, la science, la géographie, la nourriture, l'art, les affaires et la technologie. Tom Hanks a d'ailleurs faire la narration des questions dans Hanx 101 Trivia. Dans le jeu-questionnaire, on pourra essayer de battre son meilleur score ou affronter d'autres joueurs lors de combats en tête-à-tête et des confrontations d'équipe.

Capture d'écran Apple Store/BlueLine Studios

Le jeu de Tom Hanks et BlueLine Studios arrive ce vendredi 2 septembre, sur Apple Arcade sur iOS, macOS, et tvOS.

