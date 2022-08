Shovel Knight Dig arrive très bientôt sur Nintendo Switch, Steam et Apple Arcade [VIDÉO]

Partager







Mardi soir, Yacht Club Games a annoncé le retour de Shovel Knight dans un tout nouveau jeu de plateformes. Initialement prévu l’année dernière, Shovel Knight Dig arrivera finalement sur Nintendo Switch, Steam et Apple Arcade le 23 septembre prochain.

Yacht Club Games a d'ailleurs fait appel à Arin Hanson des Games Grumps et Jirard Khalil, aussi connu comme The Completionist, pour la publicité du jeu. Et c'est franchement niaiseux!

Après que Drill Knight ait volé le butin de Shovel Knight, une poursuite s'ensuit qui les conduisent lui et Shield Knight à creuser plus profondément que jamais dans une aventure verticale qui donne des allures de Downwell en 8 bits. Ce nouvel opus de la très populaire franchise a été codéveloppé par Yacht Club Games et Nitrome.

Shovel Knight Dig coûtera 24,99 $US sur Switch et Steam, et les abonnés Apple Arcade obtiendront le jeu gratuitement avec leur abonnement. Une version pour PlayStation et Xbox est aussi prévue, mais à une date ultérieure, selon les informations recueillies par Gametsu.

