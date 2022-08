Une maison mid-century avec une touche moderne à vendre pour 325 000$ à Chicoutimi

Partager







Cette jolie maison présentement à vendre pour 325 000$ pourrait vous donner envie de déménager au Saguenay.

Courtoisie Michel Gagnon Via Capitale

La propriété qui se trouve à Chicoutimi a tout pour offrir à ses futurs propriétaires une vie douce et agréable.

Construite en 1966, la maison de style mid-century a subi de nombreuses rénovations durant les dernières années.

Courtoisie Michel Gagnon Via Capitale

La pièce maîtresse est composée de la salle à manger, de la cuisine ouverte et d’un salon. Le tout est hyper lumineux puisque les fenêtres sont abondantes dans cette pièce.

Courtoisie Michel Gagnon Via Capitale

La cuisine moderne et indémodable avec sa céramique blanche est l’endroit idéal où concocter de bons soupers.

Courtoisie Michel Gagnon Via Capitale

La maison possède un total de trois chambres, dont une au sous-sol, ainsi que de deux salles de bain complètes.

Courtoisie Michel Gagnon Via Capitale

Au sous-sol, on retrouve une belle salle familiale avec beaucoup de potentiel. Celle-ci possède un impressionnant foyer et de grandes fenêtres. On peut y installer un bureau ou encore aménager la pièce pour recevoir!

Courtoisie Michel Gagnon Via Capitale

C’est Michel Gagnon de Via Capitale qui s’occupe de la vente. La propriété est affichée au coût de 325 000$.

Tous les détails ici.

Crédit photos : Courtoisie Michel Gagnon Via Capitale

