13 chiffres sur le Québec que vous ne connaissez sûrement pas, mais que les chefs doivent absolument savoir

On les critique souvent, mais force est d’admettre qu’on en demande beaucoup en campagne électorale aux chefs des principaux partis (et à leurs candidats). On s'attend à ce qu'ils soient au courant de tous les enjeux ou capables de nous sortir n’importe quelle statistique à n’importe quel moment. Vous rêvez de vous lancer en politique (ou vous souhaitez tout simplement impressionner la galerie)? Pas de problème, on s’occupe de votre préparation: voici 13 chiffres à retenir sur le Québec.

Santé

19 000

Nombre de Québécois et Québécoises en attente d’un suivi en santé mentale (en date du 2 avril dernier). Il faut parfois attendre jusqu’à deux ans au public pour voir un psy. Au privé, il faut généralement débourser entre 120$ et 180$ par heure pour une thérapie, selon l’Ordre des psychologues du Québec.

84 900

Nombre de naissances survenues au Québec en 2021, contre 69 900 décès, selon l’Institut de la statistique du Québec.

Éducation

62 955

Le nombre d'enseignantes et d'enseignants permanent(e)s au préscolaire, au primaire et au secondaire − privé et public confondus. De ce nombre, 80% sont des femmes.

Comme on vous l’expliquait récemment, depuis avril 2022, les enseignants du primaire et du secondaire au Québec gagnent un salaire médian de 62 820$. Le salaire annuel maximal est de 92 027$, soit près de 12 000$ de plus que ce qui était prévu dans l’échelle salariale en 2019-2020.

2702

Nombre d’écoles primaires et secondaires Québec − tant au privé qu’au public −, selon les données de mai dernier du ministère de l’Éducation.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

33 829

Nombre d’enfants en attente d’une place dans une garderie (en date du 31 mai dernier), selon les données du ministère de la Famille du Québec.

Finances

191,9 milliards $

Dette nette du Québec, selon les données du ministère des Finances du Québec. C’est l’équivalent de 38% du PIB de la province.

Photo Stevens LeBlanc Le ministre des Finances, Eric Girard, lors de la présentation du budget au Salon bleu, en mars dernier.

264,50$

Prix moyen d’un panier d’épicerie, selon une récente étude publiée dans le magazine Protégez-Vous.

94$

Prix d’un titre de transport mensuel de la Société de transport de Montréal, qui donne accès au métro et au réseau d'autobus.

Les résidents de Longueuil et Laval qui souhaitent se rendre dans la métropole en transport en commun doivent plutôt débourser mensuellement 150$.

Société

74,8%

Pourcentage de Québécois et Québécoises dont la langue française est la langue maternelle, comparativement à 77,1% en 2016.

Photo les Archives, Jean-François Desgagnés

43%

Cible de réduction des gaz à effets de serre (GES) d’ici 2030 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Logement

48%

Pourcentage de la population du Québec vivant dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CCM).

Joël Lemay / Agence QMI Photo d’une pancarte d’un appartement, logement, à louer sur la rue Sherbrooke E., à Montréal, le mardi 10 mai 2022. JOEL LEMAY/AGENCE QMI

3,8%

Taux d’inoccupation des logements locatifs au Québec.

Ce taux est de 3,6% dans le grand Montréal, de 1,2% dans l’agglomération de Longueuil et de 2,2% à Laval, selon les chiffres de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

1543$

Parlant de logement: le loyer mensuel moyen à Montréal pour un 3 et demi serait de 1543$, en hausse de 8,9% depuis l'année dernière, selon un rapport de la plateforme Rentals.ca.

