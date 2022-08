19 bonnes raisons de partir en road trip sur les plages du New Hampshire

Partager







Le New Hampshire est surtout connu pour ses montagnes. Mais il a aussi un bord de mer plein de plages de sable blanc, de shacks à homard, de petits cafés, de bons restos, de motels typiques et de maisons historiques.

Si on en parle un peu moins, c’est parce que la côte du New Hampshire ne fait que 30 kilomètres, et qu’elle est coincée entre deux de nos chouchous: le Maine et le Massachusetts.

Mais elle vaut le (petit) détour elle aussi!

Ses deux destinations principales sont Hampton Beach, une localité avec une foule de restos-bars et de motels, et Portsmouth, une ville historique charmante aux mille et une découvertes.

Voici donc notre «best of» des arrêts à faire au bord de l’Atlantique entre Hampton Beach et Portsmouth, à environ 5h30 de route de Montréal.

19 choses à expérimenter lors d'un road trip au New Hampshire:

1. Découvrir la plage principale de Hampton Beach.

Grande et blanche, cette plage est bordée par une promenade et par le Ocean Boulevard, où sont rassemblés des beach bars, des crèmeries, des arcades et des boutiques de souvenirs. Une ambiance balnéaire festive qui vous rappellera peut-être un peu York ou Old Orchard.

2. Profiter de l’immense terrasse et des palapas du Bernie’s Beach Bar.

Cet établissement, au-dessus duquel flotte un drapeau américain géantissime, est un classique de Hampton Beach. On peut y jouer aux poches, y écouter de la musique «live» ou simplement y prendre un verre (ou deux) au bar.

3. Flâner sur la plage tranquille de Seabrook.

Pour une ambiance différente de la plage principale, plus paisible, avec des dunes et le même beau sable doux. Elle est juste à la frontière du Massachusetts.

4. Déguster un lobster roll chez Brown’s Lobster Pound.

Il fait partie des spots populaires dans le coin de Hampton Beach. Mais il y a aussi son voisin et rival, Markey’s Lobster Pool, ou encore le très apprécié Beach Plum. Lequel choisirez-vous?

5. Surfer à Jenness State Beach.

C’est en hiver que le surf est à son meilleur, au New Hampshire. Mais c’est en été que les conditions sont intéressantes pour les débutant.e.s. Juste en face de la plage Jenness, le café-boutique Summer Sessions propose des leçons de surf et de SUP, ainsi que la location de planches. (Il prépare aussi de délicieux smoothies et lattés glacés.)

6. Séjourner au motel Rye Motor Inn.

Vous aimez le vintage? Ce motel des années 50, qui vient d’être complètement rénové, offre des appartements rétro chic, une piscine et une belle vue sur l’océan. Il se trouve le long de la route 1A, à mi-chemin entre Hampton Beach et Portsmouth. Idéal!

7. Faire une croisière dans les Isles of Shoals.

À partir du port de Rye, la compagnie Uncle Oscar vous emmène au large.

8. S’arrêter au Mulita Coffee.

Si vous êtes amateur.trice de cafés de spécialité, arrêtez-vous dans ce petit coffee bar et torréfacteur de Rye, ouvert en 2019. On y propose de délicieux cafés, tous originaires de la Colombie.

9. Faire du paddle board entre les îles de Newcastle.

Portsmouth Paddle Co offre des tours de SUP guidés dans les îles autour de Newcastle et Portsmouth. On vous recommande celui de fin de journée (le «golden hour tour»), mais vous pouvez aussi simplement louer une planche et voguer par vous-même.

10. Se promener dans le centre-ville historique de Portsmouth.

Avec ses belles demeures historiques, ses boutiques locales et ses restos, Portsmouth risque de faire partie de vos coups de cœur du New Hampshire. Baladez-vous autour du Market Square pour profiter de l’ambiance.

11. Profiter du beer garden de Loaded Question Brewing.

Il y a un grand nombre de microbrasseries à Portsmouth et dans les environs. Installée dans une ancienne usine de boutons, celle-ci a une terrasse charmante et produit des bières en petites quantités.

12. Découvrir les saveurs locales au resto de quartier Raleigh Wine Bar + Eatery.

Vins natures, menu de saison et terrasse avec vue sur le pont Memorial: une petite adresse à essayer downtown Portsmouth.

13. Explorer le musée à ciel ouvert Strawbery Banke.

Vous ne boudez pas les attractions touristiques? Ce musée extérieur, animé par des personnages d’époque, retrace l’histoire navale et militaire de Portsmouth des années 1690 à 1950 grâce à 32 maisons d’époque restaurées.

14. Déjeuner au très rétro Roundabout Diner.

Au milieu d’un rond point, ce diner est digne d’un film avec ses tables chromées et son plancher à damier!

15. Faire un crochet dans... le Maine!

Sur le bord de la rivière Pistacaqua, Portsmouth est juste en face du Maine: vous serez à Old Orchard en 25 minutes de voiture et à Portland, en 25 minutes de plus. Pourquoi se priver d'une petite tournée?

Un conseil: passer par les Montagnes Blanches

On l’a dit, le New Hampshire est connu pour ses White Mountains bien plus que ses plages. C’est dans «l'État du granite» que se trouve le fameux mont Washington, plus haut sommet du nord-est américain avec 1917 m d'altitude.

On vous suggère donc fortement de passer par la belle région des Montagnes Blanches en vous rendant vers l'océan (ou bien à votre retour à la maison).

Voici 4 idées de choses à faire en route, du nord au sud:

16. Prendre un milkshake au Littleton Diner, à Littleton.

Un autre diner à mettre sur votre itinéraire. Celui-ci date de 1930 et il a quelque chose de particulièrement authentique. Il se trouve à Littleton, une petite ville avec un pont couvert et une sympathique rue principale. Un bon endroit pour se dégourdir les jambes après quelques heures de conduite.

17. Faire la route Kancamagus au coeur des White Mountains.

Serpentant au mlieu des montagnes, cette route panoramique de 55 km, qui relie Lincoln à Conway, est considérée comme l’une des plus belles des États-Unis. Il y a plein de randos à faire le long de ce chemin si votre horaire le permet.

18. Passer un peu de temps à North Conway.

Cette ville «d’après plein air» est dotée de nombreux outlets et restos. On vous suggère le Met Coffee House & Fine Art Gallery pour un café et le Wicked Fresh Craft Burgers pour un burger décadent.

19. Descendre la rivière Saco en «tube».

Il fait chaud? Si vous avez assez de temps, rendez-vous chez Saco Bound Outdoors, qui propose la location d’embarcations (kayak, «tube», SUP, etc.) avec service de navette. Il y a plein de petites plages sablonneuses le long de la rivière transparente.

>> Pour ce qui est du mont Washington, qui se gravit à pied, en auto ou en train d’époque, les infos sur le Mt Washington State Park sont ici.

Silo 57 est parti en road trip grâce à Visit New Hampshire.

