Johnny Depp a offert des diamants à Kate Moss en les sortant de sa craque de fesses

Kate Moss est revenue sur la façon surprenante dont Johnny Depp lui a offert un collier de diamants.

Dans une nouvelle entrevue accordée au Vogue britannique, la top model a été invitée à évoquer 20 de ses tenues les plus célèbres.

En se souvenant de la robe blanche signée John Galliano qu'elle a portée aux CFDA Fashion Awards 1995 à New York, Kate Moss a révélé qu'elle avait choisi d'accessoiriser l'ensemble avec des bijoux offerts par son petit ami de l'époque, Johnny Depp.

«Ce collier de diamants que Johnny m'a offert, ce sont les premiers diamants que j'ai eus. Il les a sortis de la fente de son cul. Nous sortions dîner et il a dit "J'ai quelque chose dans les fesses, tu peux regarder", et j'ai dit "Quoi ?" et j'ai mis ma main dans son pantalon et j'ai sorti un collier de diamants. Ce collier en diamants», a-t-elle expliqué.

Kate Moss et Johnny Depp sont sortis ensemble entre 1994 et 1998.

Dans l'entrevue, la star a également évoqué son enthousiasme à l'idée de décrocher son tout premier photoshoot en couverture de Vogue britannique en 1993.

«Quand j'ai eu ma première couverture de Vogue, j'ai pensé: "Très bien, j'ai réussi, c'est fini, je n'ai plus besoin de le faire". Je crois que j'avais 19 ans. C'était vraiment spécial, pour moi d'être dans Vogue, j'étais en mode "Wow, je ne pouvais pas y croire". Je l'ai fait encadrer à la maison. C'est l'une de mes photos préférées, je pense», a déclaré la star, aujourd'hui âgée de 48 ans.

