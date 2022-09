Pour louer un appartement à New York, votre salaire doit être 40 fois plus élevé que votre loyer

Partager







Gagner un salaire dans les six chiffres n’est pas une option pour les résidents de la grosse pomme qui veulent se louer un appartement : pour signer un bail, des propriétaires exigent désormais que le salaire annuel d’un New-yorkais soit 40 fois plus élevé que le loyer. Et si ce n’est pas le cas, l’endosseur doit avoir un revenu 80 fois (!) plus élevé.

Des propriétaires de la ville de New York font cette demande comme gage de sécurité pour accepter un locataire, selon PropertyClub, un consultant immobilier établi dans la métropole américaine. Des preuves supplémentaires peuvent être demandées comme des relevés bancaires, une lettre de recommandation d’un ancien propriétaire et la certification qu’il n’y a aucune dette au dossier de crédit. Cette procédure, qui n’est pas légiféré, serait devenue une norme à New York.

En somme, si votre loyer équivaut au prix médian d’un loyer à New York, soit 4 000$, votre salaire devra être de 160 000$ pour mettre toutes les chances de votre côté. Or, le salaire médian des ménages à New York est de seulement 67 000 $ US, ce qui rend la tâche difficile pour les locataires à faible revenu de se trouver un appartement.

Si une personne n’est pas en mesure de rencontrer ce critère, le locataire doit être en mesure de trouver un endosseur qui a un revenu d’au moins 320 000$ par année, soit 80 fois le loyer.

AFP Un appartement à louer, à New York.

Cette tactique permet aux propriétaires de s’assurer que le montant annuel dédié au loyer n’excèdera pas 30% du salaire annuel brut. Ce chiffre fait référence au seuil d’abordabilité qui prévoit qu’un ménage devrait consacrer tout au plus 30% de son budget à son loyer pour vivre confortablement.

Une augmentation de 25% en un an

Cette année, les résidents de Manhattan à New York doivent conjuguer avec l’augmentation des loyers la plus importante au pays. Les prix ont grimpé de pas moins de 25% en seulement un an, situant le loyer médian à 4 000 $US.

C’est le cas notamment de Ernestine Siu, une jeune professionnelle de 23 ans qui a eu une augmentation de loyer de 2 250$ à 4 395 $US en l’espace d’un an, rapporte-t-on dans le média CNBC. Elle avait déménagé à New York lors de l’année 2021, au moment où des résidents avaient déserté la ville en raison de la pandémie, faisant chuter les loyers du même coup.

«Dès que nous avons reçu le renouvellement du bail par courrier, nous avons su immédiatement que nous n'allions pas rester» , a-t-elle confirmé à CNBC. Après avoir visité trois ou quatre endroits, elle et sa coloc se sont résignées à louer un appartement dans le quartier de Brooklyn qui coûtera finalement... 4 400 $US. «J'ai décidé de changer un peu mon mode de vie et d'économiser là où je peux», termine Mme Siu.

Capture d'écran de CNBC la locataire Ernestine Siu

La ville connait effectivement un regain de vie et les loyers grimpent en flèche depuis le début de l’année 2022. Selon CNN, le taux d’inoccupation avait grimpé jusqu’à 11,79% en février 2021, avant de chuter à 2% en juin 2022. Comme au Québec, les économistes considèrent le seuil d’équilibre à environ 3%.

Aucun mécanisme législatif n’existe pour contester le loyer.

