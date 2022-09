Voici LE truc pour connaître le temps d'attente à la sécurité de l'Aéroport international Montréal-Trudeau

Partager







Avec ou sans pandémie, le passage à l’aéroport en vue d’un voyage peut être assez stressant pour plusieurs.

L’actualité des derniers temps n’aura pas fait bonne presse aux aéroports. Vols en retard ou annulés, longues files d'attente aux douanes et bagages perdus, toutes les raisons sont bonnes de s’inquiéter à la veille d’un départ.

Avant d’entreprendre ses vacances, qu’elles soient au Canada ou à l’étranger, chaque voyageur doit se soumettre à un contrôle de sécurité. C’est à ce moment que vous devez vider tout le contenu de votre bouteille d’eau, préparer à sortir votre sac de liquides (de 100 ml et moins!) et retirer vos chaussures.

Que votre vol soit domestique ou international, Air Canada recommande aux voyageurs d’arriver au moins trois heures avant l’heure de départ du vol. Les personnes qui n'ont pas besoin d'enregistrer de bagages peuvent par contre se permettre d'arriver un peu plus tôt.

Puisque nous ne sommes jamais à l'abri d’un imprévu (lire ici un oubli de passeport à la maison, une panne automobile, etc.), il est conseillé de prévoir un délai d’au moins trente minutes de plus pour votre temps de trajet jusqu’à l’aéroport.

Pour vous aider à prévoir le coup, voilà que le site du CATSA-ACSTA permet de connaître à l’avance le temps d’attente à la sécurité de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

Le site reçoit une mise à jour toutes les deux minutes afin d’offrir l’information la plus actuelle possible.

Ainsi, vous serez en mesure d’évaluer le temps d’attente et prévoir votre départ de la maison en conséquence.

Les temps d'attente aux points de contrôle sont calculés de la façon suivante : votre carte d'embarquement est balayée une fois que vous vous mettez en file, puis une deuxième fois, avant de commencer le contrôle individuel.

Notez cependant que le temps d’attente ne comprend pas le temps nécessaire pour vous enregistrer et déposer vos bagages au comptoir du transporteur aérien, le temps nécessaire pour que vous et vos bagages de cabine fassiez l'objet d’un contrôle de sûreté, le temps nécessaire pour passer aux douanes pour les vols à destination des États-Unis. (dans les aéroports où il y a lieu de le faire) et le temps nécessaire pour atteindre votre porte d’embarquement.

Connaître le temps d'attente à la sécurité ici.

On vous souhaite de passer d’agréables vacances et que votre passage à l’aéroport se fasse sans tracas.

