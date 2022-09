Non, vos crayons et votre sac à dos ne sont pas recyclables

Partager







Que faire avec le contenu de son coffre à crayons une fois que l’encre des stylos, marqueurs et surligneurs est épuisée? Vont-ils au bac, à la poubelle ou dans une boîte de recyclage spécialisée? Et qu’en est-il des sacs à dos? Suivez le guide.

• À lire aussi: Voici comment bien gérer ses matières résiduelles de repas livrés et pour emporter

• À lire aussi: Papier d'aluminium ou feuille de cuisson: lequel est le meilleur choix pour l'environnement?

Tout le monde le sait, «début septembre» rime avec «rentrée scolaire». Après s’être attaqué aux cartables, cahiers et duo-tangs, l’heure est venue de parler du contenu du coffre à crayons et du sac à dos.

À la base, les stylos, marqueurs et surligneurs n’ont pas été conçus pour être recyclables.

Il existe toutefois des boîtes de cueillette dans les papeteries ou certaines pharmacies où sont vendues des fournitures scolaires et de bureau. Or, l’opacité des entreprises derrière ces boîtes ne permettent pas de savoir si les matières sont réellement recyclées. Il est à peu près impossible de déterminer si les produits sont réellement recyclés et, le cas échéant, les matières et la proportion des produits qui sont recyclées. Tout ça, sans oublier qu’on ne connait pas le chemin qu’ils doivent parcourir pour être recyclés. La traçabilité est un élément important du processus qui peut justifier ou annuler les efforts de recyclage.

• À lire aussi: Non, votre brosse à dents en bambou n’est pas 100% compostable

Ainsi, est-ce que ça vaut vraiment la peine, d’un point de vue écologique, d’y déposer marqueurs et stylos avant de refaire le plein? Difficile à dire. Dans ces cas, donc, l’enfouissement s’avère la solution la moins pire.

Malgré cela, certains choix sont meilleurs que d’autres. On retrouve maintenant plusieurs stylos, marqueurs et surligneurs faits de matières recyclées. C’est une bonne option même s’ils ne vont pas au bac de récupération en fin de vie.

Et pour transporter le tout?

Votre sac à dos a rendu l’âme? Sachez qu’il ne doit pas être déposé au bac de récupération à la maison. Pour vous en départir lorsqu’il est tellement usé qu’il est inutilisable, il n’y a rien à faire. La seule option reste, malheureusement, la poubelle.

Si, en revanche, il est encore en bon état, mais qu’il ne répond tout simplement plus à vos besoins, offrez-le à un organisme de réemploi de votre quartier. Ça permet d’aider un étudiant, un élève ou une famille dans le besoin.

Tricentris est un centre de tri qui dessert 234 municipalités du Québec. Grâce à ses articles informatifs, cette coop nous aide à orienter nos choix de consommation en fonction de ce qui est recyclable et à ainsi réduire notre impact sur l'environnement.