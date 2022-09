The Last of Us Part 1: j’ai voulu prendre des photos des moments forts, mais j’ai dérapé

Partager







*Attention, cet article contient beaucoup de divulgâcheurs visuels du jeu The Last of Us.

Ça y est, The Last of Us Part 1, le remake du fameux jeu de Naughty Dog, est enfin arrivé. Son entrée sur le PlayStation Store n’est pas toute douce, cependant. Sa simple existence suscite des débats passionnés: a-t-on besoin d’un remake d’un jeu de 2013 à plein prix?

• À lire aussi: Essai de The Last of Us Part 1: mon jeu préféré, encore meilleur

Je crois que peu importe où vous vous situez dans ce débat, votre position ne risque pas de changer avec un article. Notre collaborateur Maxime Johnson a fait une superbe job avec son essai du jeu, et s’il ne peut pas vous convaincre que l’expérience en vaut la peine, je ne vais même pas m’essayer.

C’est donc avec cette idée en tête que j’ai préparé quelque chose d’un peu différent pour la sortie de TLOU Part 1. Au lieu d’en faire une critique, j’ai décidé de prendre des captures d’écran et utiliser le mode photo pour les moments forts de cette aventure qui m’avait déjà tant marquée.

Sauf que j’ai dérapé. Je comptais mettre peut-être une dizaine de photos, mais il faut croire que je considère pas mal tous les moments du jeu comme «moment fort» parce que j’ai ici une centaine de photos. J’ai pas été capable de choisir.

Ceci est donc un album photo du jeu qui vous raconte l’histoire du début à la fin. Prenez une petite tasse de thé, enfilez vos pantoufles Costco et laissez-vous transporter par ce récit inoubliable. Oui, ça va être long à loader et peut-être pénible. Le site va peut-être planter. Mais cette aventure, on la fait ensemble, et je crois en vous.

Dernier avertissement: IL Y A BEAUCOUP DE SPOILERS.

Voici The Last of Us Part 1, en photos.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Sarah, la fille du protagoniste Joel Miller, au tout début du jeu.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel et Sarah

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Un reportage parle des ravages d'une infection au champignon, devenue une vraie pandémie.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel, son frère Tommy et Sarah décident de s'enfuir pendant que le voisinage est frappé par la pandémie.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Sarah et Joel croisent un militaire qui a reçu comme ordre de les éliminer

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel tient sa fille mourante dans ses bras

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment 20 ans plus tard, Joel rencontre Ellie, qui a été mordue par un infecté mais qui semble être immunisée

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel capote

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel et Tess doivent livrer Ellie aux Fireflies afin qu'ils puissent faire un vaccin

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel apprend que Tess a été mordue

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel à l'envers

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Je trouvais l'éclairage beau, bon.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel et Ellie rencontrent Bill

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Bill, qui sera incarné par Nick Offerman dans la série HBO!

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Un infecté qui a perdu la tête.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Première rencontre du jeu avec un «Bloater»

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel et Ellie ont enfin une voiture!

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Les «zombies» tentent de les suivre mais la voiture est pas mal plus rapide.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment On arrive à Pittsburgh.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel et Ellie se font attaquer à Pittsburgh (surprise)

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel et Ellie continuent de se faire attaquer à Pittsburgh

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment C'est pratique, être furtif.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ellie va apprendre à tirer

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ellie qui se débrouille plutôt bien avec une arme

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment On rencontre Henry et Sam, de nouveaux amis.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment C'est le temps de sortir de Pittsburgh, ville remplie de gens pas trop gentils.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment «Ellie's got a gun»

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Sam va pas super bien

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Soirée post-apocalyptique entre chums

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Sam est infecté, tout le monde capote

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Henry et Sam sont ne sont plus de ce monde

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Petite promenade dans les Laurentides

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ellie et Joel retrouvent Tommy et sa femme, Maria.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Tommy et Joel sont deux frères, alors ils se chicanent tout le temps.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Red Dead Redemption

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Important: on peut flatter le chien

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ellie boude

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel dit à Ellie qu'elle n'est pas sa fille, et qu'il n'est pas son père.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ouch.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel et Ellie, toujours en froid, quittent pour trouver le fameux laboratoire des Fireflies.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment On est enfin arrivé au Colorado!

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment On a trouvé le lab! Hourrah!

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment C'est pas très propre. Aussi, on voit Jak & Daxter.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Woups. Il ne reste plus personne au laboratoire.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel en plein combat

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel est gravement blessé

Ellie Ellie n'a que 14 ans, elle ne sait pas trop quoi faire avec la blessure de Joel.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Je trouvais le soleil beau ici.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment C'est l'hiver, Ellie est rendue une badasse à la chasse.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel est blessé et se repose. Ellie croise un certain David, qui est assez louche.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ellie réussit à donner des médicaments à Joel, qui souffre.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Encore un beau soleil.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Je vous l'avais dit que David était louche. C'est lui qui a mis Ellie dans une cage!

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ellie prépare sa revanche contre David

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment David est très louche et il semble manger des humains. Yark.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel est inquiet pour Ellie, alors il trouve deux hommes et les torture pour pouvoir la sauver de David.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Mais Ellie n'a pas besoin d'être sauvée.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment David qui continue d'être un creep

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ellie se défend contre David.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Un petit aperçu d'Ellie dans The Last of Us Part II

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ellie transforme David en steak haché

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel retrouve enfin Ellie, traumatisée par les événements

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment La fameuse scène des girafes!

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ellie donne à Joel une photo de lui et sa fille, Sarah.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Les infectés de Salt Lake City sont un peu énervés

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ellie ne sait pas nager.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Ça va pas très bien.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Enfin, les Fireflies ont retrouvé Joel et Ellie. Tout le monde va bien.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Sauf que pour faire un vaccin, il faudra tuer Ellie. Oups.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel digère mal la nouvelle et décide de se transformer en Rambo pour sauver Ellie.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment La raison du chapitre deux de The Last Of Us

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Marlene, une Firefly, tente de raisonner avec Joel pour garder Ellie afin de développer un vaccin.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Marlene a de bons arguments.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Mais Joel n'est pas convaincu, alors il s'en va.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Avec Ellie.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel a expliqué à Ellie qu'il y a d'autres personnes immunisées. Sauf que c'est faux.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Joel préfère mentir à Ellie que de la laisser mourir.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau / Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Fin.

Vous vous êtes rendus jusqu'à la fin? Bravo! J'aurais dû prévoir une récompense. Désolée.