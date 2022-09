Une publication Facebook étrange de la part d’Élections Québec fait beaucoup jaser

Partager







L’organisme en charge d’organiser les élections aurait-il été la cible de pirates de l’internet?

C’est, du moins, la question que beaucoup de gens se sont posé jeudi soir, en voyant défiler la une publication inhabituelle sur le fil Facebook.

Élections Québec, l’organisme qui chapeaute la tenue d’élections au Québec, a en effet écrit sur sa page, en LETTRES MAJUSCULES:

«MERCI DE NE PAS INTERAGIR AVEC CETTE PUBLICATION. PAS DE «J’AIME». PAS DE COMMENTAIRES. PIS SURTOUT PAS DE PARTAGES. IGNOREZ CETTE PUBLICATION.»

MERCI DE NE PAS INTERAGIR AVEC CETTE PUBLICATION. PAS DE «J’AIME». PAS DE COMMENTAIRES. PIS SURTOUT PAS DE PARTAGES. IGNOREZ CETTE PUBLICATION. Publié par Élections Québec sur Jeudi 1 septembre 2022

Même un journaliste chevronné comme Francis Pilon du Journal de Montréal n’en croyait pas ses yeux.

La réponse était beaucoup plus simple que cela.



Élections Québec a récemment lancé une campagne pour inciter le plus grand nombre possible de Québécois à voter, et le curieux message Facebook s’inscrit dans cette démarche.

Capture d'écran / Facebook Élections Québec



Quand un usager de Facebook a fait remarquer que «ça rend risible le processus électoral. Les gens n'iront pas plus ou moins voter de faire ça sur les médias sociaux», Élections Québec a apporté des précisions sur sa démarche.

«Notre objectif est d’attirer l’attention des personnes non-votantes de 18 à 44 ans, qui votent moins que les générations qui les ont précédées au même âge. Si les plus jeunes trouvent nos publications sympathiques et que ça suscite des questionnements, on va être content. Et si ça les incite à voter, l'objectif est atteint!», a écrit l’organisme en réponse au commentaire.



Tous les moyens semblent être bons pour convaincre les personnes ayant de droit de vote d’exercer celui-ci.

La campagne a bien sûr été déclinée pour la télé et la radio, mais elle est aussi présente sur YouTube..

et sur TikTok...

