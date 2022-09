Ludivine Reding ramène cette tendance mode oubliée pour la plage

Partager







On a tous porté la jupe paréo par le passé, qu’on a troquée dans les dernières années à la plage pour des robes et chemises. Mais comme vous le savez, la mode est cyclique, et les paréos sont de retour au cœur des tendances les plus hot de la saison!

Longtemps négligé, le paréo revient avec force pour 2022. Souvent agencé d’un bikini dans le même imprimé, cet article mode est porté par toutes les célébrités qui passent leurs vacances à la plage.

Ludivine Reding est la dernière célébrité à arborer la tendance. Elle a choisi un modèle blanc et neutre qui s’agence à merveille à son haut de bikini pastel.

Après plusieurs étés à ne pas voyager, en 2020 et 2021, on peut dire que les voyages vers le Sud sont plus prisés que jamais. On prédit que le paréo sera l’article clé de tous les OOTD à la plage durant vos vacances de 2022!

Et pendant ce temps, pas besoin d’être en Amérique latine pour porter un magnifique ensemble de plage: le paréo se prête parfaitement à nos journées passées à flâner à la piscine ou encore sur le bord d’une plage ici, au Québec!

On vous propose quelques jolis paréos à magasiner, question d’être bien équipés cet été!

1. Paréo blanc classique chez Amazon - 20$

ACHETER ICI

2. Paréo à volants La Vie en rose - 25$

ACHETER ICI

3. Paréo noir chez H&M - 20$

ACHETER ICI

5. Lot de deux paréos transparents chez Amazon - 20$

ACHETER ICI

À voir aussi :