Une biscuiterie décadente avec un mur de néons à découvrir dans le Village

Avis à ceux qui ont la dent sucrée, un arrêt chez Blonde Biscuiterie s’impose!

L’entreprise de Laval qui a ouvert durant l'été une seconde succursale dans le Village offre des biscuits et des desserts absolument décadents.

On y retrouve des saveurs de biscuits comme barbe à papa, pina colada, gâteau au fromage, Funkaroo et quelques trucs plus classiques comme caramel salé, Nutella et Reese. Il y en a pour tous les goûts!

Il y a même une «pizza biscuits» composée de différentes saveurs! Il est possible d’y ajouter des inscriptions en glaçage pour souligner un anniversaire ou encore surprendre votre date avec un «Je t’aime»!

Et si vous cherchez un endroit où prendre une petite pause, Blonde Biscuiterie vous propose aussi des cafés et de la crème glacée.

En plus de ses desserts qui donnent l’eau à la bouche, Blonde Biscuiterie possède un décor EXTRA où l’on peut certainement en profiter pour prendre quelques photos devant le fameux mur de néons.

1201, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Commandez ici!

