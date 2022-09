Vous pouvez louer une île entière dans les Philippines sur Airbnb (et ce n'est pas si cher!)

Partager







Vous ne rêvez pas! Une île ENTIÈRE est actuellement disponible pour la location sur la plateforme Airbnb.

Une fois de plus, Airbnb ne cesse d'impressionner avec des logements insolites, des chalets en bord de mer et... des îles privées!

Airbnb

L'île en question, Brother Island (aussi connue sous le nom de Small Darocoton), se situe à El Nido, aux Phillippines. L'île se trouve à 400 km au sud-ouest de Manila et peut s'atteindre par l'aéroport de El Nido.

El Nido, dans la province de Palawan, est réputée pour ses îles, ses jungles et ses paysages qui attirent de nombreux réalisateurs de films et de publicités.

Airbnb





Sur l'île, les voyageurs auront accès à une maison ancestrale construite en 1991 qui permet d'accueillir jusqu'à 16 personnes.

Airbnb

Sept chambres, onze lits et trois salles de bains sont inclus dans la location. Aussi, le forfait worry-free inclut le déjeuner, le dîner et le souper, l'eau potable, la location de kayaks et d'équipement de plongée libre (snorkeling), le transport en bateau vers le village de Teneguiban, et bien plus. Tout cela est inclus dans les frais de location.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour découvrir tous les racoins de l'île!

L'île ne possède pas de restaurant ni de menu, mais elle offre une cuisine philippine avec de la viande, des fruits de mer et plusieurs options végétariennes.

Airbnb

Il faudra prévoir 654$ par nuit pour un séjour en août 2023. Faites vite! L'île se réserve très rapidement.

