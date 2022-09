Météo: de quoi aura l'air le mois de septembre au Québec?

Partager







Il fait plutôt frais ces jours-ci au Québec, mais ne rangez pas tout de suite votre matériel d'été: quelques journées chaudes s'en viennent.

«Le mois de septembre s’annonce bien. D’habitude quand le mois d’août est chaud, comme cette année - un à deux degrés au-dessus des températures normales -, septembre est aussi chaud», affirme le météorologue d’Environnement Canada, Gilles Brien.

Des canicules provoquent des sécheresses à plusieurs endroits dans le monde, notamment en Europe et aux États-Unis. Pour le moment, le Québec a été épargné, mais de la chaleur en provenance de la Californie devrait nous atteindre au courant de la semaine. Mardi et mercredi, le mercure devrait commencer à monter, et on ressentira vraiment le tout vendredi.

«Septembre est un mois qui pourrait vraiment nous surprendre. On se souvient, en 2017, le marathon de Montréal a été annulé à la fin du mois par des chaleurs accablantes», ajoute-t-il.

Des orages plus que de la chaleur

L'été 2022 n'a pas été marqué par la chaleur au Québec, contrairement à ce qui s'est produit partout dans le monde. La journée la plus chaude a été enregistrée à 32,5°C , ce qui est inférieur aux 34°C de l’an dernier, voire aux 37°C deux ans plus tôt.

Mais ça ne veut pas dire que la météo a été tout à fait calme au Québec.

«On a eu neuf tornades cet été. C’est pas mal plus que la moyenne de six ou sept par année. On a eu en mai un derecho, une ligne d’orages intense, qui a causé une dizaine de décès en Ontario et au Québec. C’est excessivement rare», a déclaré le météorologue.

«Je n’ai jamais vu ça en 40 ans une ligne d’orages qui a tué autant de gens. Surtout des arbres (...) qui ont été vulnérabilisés dans les dernières années. Avec des transformateurs, aussitôt qu’il y a des orages maintenant, il y a des pannes de courant», a-t-il ajouté.

«D’habitude c’est en hiver, maintenant c’est en été. On a des orages beaucoup plus fréquents», a-t-il conclu.

